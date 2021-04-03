韩国签署《阿尔忒弥斯协定》

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韩国科学技术信息通信部27日表示，韩国签署了由美国主导、旨在保障和平探索宇宙和利用资源的国际合作协议——《阿尔忒弥斯协定》。此次签署是21日韩美首脑会谈协议事项的后续措施，韩国由此成为第10个加入该协定的国家。





阿尔忒弥斯是希腊神话中象征纯洁的狩猎女神。“阿尔忒弥斯计划”是美国自上世纪70年代“阿波罗登月计划”后，时隔50年再次发起的载人登月项目。《阿尔忒弥斯协定》对该项目参与国必须遵守的原则进行了规定，以保障对月球、火星、彗星、小行星的和平探索和资源利用。有意与美国在宇宙探索领域展开合作的国家必须加入《阿尔忒弥斯协定》，该协定也是与美国国家航空航天局展开合作的前提。





2020年10月13日，美国、澳大利亚、加拿大、日本、卢森堡、意大利、英国、阿联酋共8个国家签署《阿尔忒弥斯协定》，同年11月乌克兰加入。随着韩国签署协定，参与国增至10个。目前巴西已正式表示希望加入，其他多国也受到加入邀请。





《阿尔忒弥斯协定》包括出于和平目的的宇宙探索、合作、透明的信息公开、救援合作等有关内容。俄罗斯等与美国在宇宙开发领域处于竞争关系的国家则指责该协定是谋求对宇宙空间既得权的计谋。不过对希望开展宇宙探索的国家而言，美国在宇宙开发、尤其是月球探索领域处于全球最领先地位，是优先合作对象，因此签署《阿尔忒弥斯协定》可说是必要条件。





韩国与美国国家航空航天局已在多方面展开合作，此次签署《阿尔忒弥斯协定》有望进一步巩固并增进两国间的合作。目前，韩国正与美国国家航空航天局合作研发定于2022年8月发射的月球轨道探测器（KPLO）。该探测器将搭载美国国家航空航天局的阴影摄像头（ShadowCam），对月球极地永久阴影区进行拍摄，探索“阿尔忒弥斯计划”的着陆候选区域。





《阿尔忒弥斯协定》的签署和《韩美导弹指南》的终止预计将产生巨大的协同效应。《韩美导弹指南》为防止东北亚军备竞争，对韩国的导弹射程和弹头重量进行了限制，取而代之由美国提供遏制力。受指南的影响，韩国在独立研发宇宙探索发射体方面曾遭遇阻力。韩国科技部期待，签署《阿尔忒弥斯协定》将提振宇宙探索领域，与《韩美导弹指南》的终止产生协同效应，为提高韩国航空航天产业的规模和实力作贡献。科技部长官林惠淑表示，透明负责的开发对宇宙探索十分重要，韩国签署协定将成为扩大与其他参与国宇宙探索合作的契机。