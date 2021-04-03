文在寅访美硕果累累 具体实践为今后关键

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韩国总统文在寅结束为期5天的访美日程，于23日抵达韩国。此次访美成果丰硕，两国首脑商定缔结疫苗伙伴关系、通过对话推动韩半岛无核化和永久和平、终止《韩美导弹指南》、建立经济同盟。





外界普遍认为此次访美的成果超出预期。同时也有意见指出，要将此次访美的收获转换为具体成果，还有很多亟待解决的课题。





由于目前仍处于新冠疫情之下，韩美缔结疫苗伙伴关系受到了关注。两国首脑在联合声明中阐明，韩美将建立广泛的全球疫苗伙伴关系，加强共同应对传染病的能力。美国总统拜登承诺将为55万名韩国士兵提供直接性的疫苗援助。





文在寅在访美前曾提出加强韩美疫苗合作、推动韩国发展为全球疫苗枢纽的构想。在这方面，民间合作也取得了进展，三星生物制剂与莫德纳签署了委托生产合约。外界期待，作为此次首脑会谈的成果之一，文在寅关于疫苗枢纽的构想将逐步成为现实。





另外，就近期全球芯片供给不足等经济议题，两国商定加强在半导体、电动汽车电池等核心产业供应链上的合作。为此，韩国有关企业发布了总规模达44万亿韩元的对美投资计划。同时，两国还商定加强5G、6G和航空航天产业等尖端科技领域的合作，加强核电产业合作，摸索联合进入第三方市场的方案。分析认为，这意味着韩美同盟上升到了“经济同盟”这一新层次上。





在安全议题上，联合声明重申美国对韩国的防御承诺和韩美联合防卫态势。声明尤其指出，美国将动用所有可用力量为韩国提供扩张遏制力，并终止《韩美导弹指南》。根据《韩美导弹指南》，为防止东北亚军备竞争扩散，韩国的弹道导弹射程和弹头重量被限制在一定水平以下，由此导致的防卫弱点则由美国予以弥补。不过随着中国和北韩的核导能力不断提升，该指南实际上已失去意义，反而束缚了韩国的宇宙开发能力。随着此次限制得到完全解除，韩国不仅时隔42年收复了导弹主权，宇宙火箭技术的研发步伐也有望加快。





在北韩核问题和韩半岛和平方面，联合声明明确指出须展开基于《板门店宣言》和《新加坡联合声明》的对话，这意味着拜登政府将尊重包括特朗普政府美北首脑会谈在内的美南北三方对话成果，并在此基础上施行政策。分析认为，正如此前推动实现2018年美北首脑会谈，韩国将可再次扮演有意义的角色。





文在寅评价此次访美为“最好的访问、最好的会谈”，这意味着韩国与拜登政府成功建立起了理想的关系，韩美两国关系在安全、经济、疫苗等所有领域得到了大幅拉近和强化。不过也有意见就北韩核问题指出，北韩仍旧无视南北关系，随着韩国活动空间的扩大，如何获得北韩的回应将成为关键。