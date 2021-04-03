哪些情况不宜使用创可贴

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小小的创可贴被许多人当成了“万金油”，不管大伤小伤、伤口是深是浅，全部一贴了之。殊不知，有些伤口使用创可贴只会加重感染，贻误病情。

创可贴主要由苯扎氯铵、弹性织物、胶黏剂、无纺吸收垫和PE隔离膜构成，其与伤口接触的表面有透气纤维，伸展性好，有止血、广谱杀菌的作用，并且不黏连伤口，可以减少感染的机会。因此，皮肤受到外伤，出现流血的小伤口时，创可贴的确能起到止血、护创的作用。但是，创可贴只适用于创伤较为表浅，伤口齐整、干净，出血不多又不需要缝合的小伤口，如遇到以下情况则不能使用。

小而深的伤口： 小而深的伤口贴创可贴不利于伤口内的分泌物和脓液排出，容易使细菌生长繁殖，引发或加重感染，尤其容易感染破伤风杆菌等厌氧菌。 烫伤： 烫伤后出现的皮肤破溃、流水均不能用创可贴，否则分泌物会促发感染。 伤口有异物： 伤口内有异物时，不能马上贴创可贴，而是应到医院清创或取出异物后再包扎处理。有些伤口污染较重，甚至已经发生感染，就更不能使用创可贴来覆盖创面，否则将会引发或加重感染。 被铁钉扎伤：如果是被铁钉、刀片误伤手指、脚趾，尤其是铁钉、刀片上面有铁锈时，不能用创可贴简单包扎了事，一定要先清洁，然后保持伤口暴露，以防感染，并且尽快到医院注射破伤风疫苗。 动物抓伤咬伤： 被动物抓伤和咬伤的伤口如果用了创可贴，会导致病菌在伤口内蓄积或扩散。所以，无论是被家里的宠物还是外面的小动物咬伤或抓伤，都应先用肥皂水多冲洗几次，然后用碘伏消毒，让伤口暴露，并到医院注射狂犬疫苗。 各种皮肤疖肿：创可贴不利于脓液的吸收和引流，反而有利于细菌的生长繁殖，因此，疖肿不能使用创可贴。 对胶布过敏者： 有胶布过敏史的人在临床上并不少见，具体表现为贴胶布处皮肤瘙痒、发红，起很多小水泡。因此，有创可贴或胶布过敏史的人应该选择其他止血方法，或者选择专门防过敏的胶布。





（文中窍门来自陈*莉听友）