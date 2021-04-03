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首尔地铁（又称“首都圈电铁”）指服务于首尔以及仁川、京畿道、忠清南道、江原道的城市轨道交通，是世界上单日载客量最大的铁路系统之一，日均载客量超过800万人次（2015年）。





1974年8月15日正式开通1号线地铁以来，截至2020年，首尔地铁的线路共有23条，分别是1号线、2号线、3号线、4号线、5号线、6号线、7号线、8号线、9号线、仁川国际机场铁路、水仁盆唐线、仁川地铁1•2号线、京春线、新盆唐线、爱宝线、京江线、京义中央线、西海线、议政府轻轨、牛耳新设轻轨、金浦黄金线等等。首尔地铁系统的总长度近600公里，其中首尔室内的运行距离达314公里。车站数量仅次于纽约与东京，截至2015年末，车站数量为376个。





其中，首尔地铁以政府规划、最早开通的首尔的9条（1-9号线）地铁线路为主，这些线路遍布于首尔各个角落，四通八达，非常便捷，加之车费便宜，乘坐地铁可以方便地游览首尔及其周边地区的主要景点，所以首尔的地铁无论是规模、设施还是载客量在世界上屈指可数。





首尔地铁除了以首尔交通公社运营的9条线路为主，并辅以韩国铁道公社等其他公司运营的京义中央线、京春线、京江线、水仁盆唐线、西海线、仁川1•2号线、新盆唐线、牛耳新设轻轨、议政府轻轨、金浦黄金线、爱宝线等线路。这些线路都与1至9号线以及首都圈、江原道等其他地区的城市相连接，因此路线名称取自地名。如京春线的京指京畿道，春指江原道春川。京义中央线开往京畿道坡州与九里方向，水仁盆唐线与新盆唐线分别从水原、仁川与首尔开往京畿道盆唐，爱宝线则开往京畿道龙仁地区与爱宝乐园等。像蜘蛛网般的地铁线路从首尔延伸至首尔城郊乃至江原道、忠清南道等地区，并途经各地著名的旅游景点，方便与丰富人们的生活。