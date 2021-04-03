O3ohn发行全新EP《co》 清新文艺范十足

ⓒ DOOROODOOROO ARTIST COMPANY

原创歌手O3ohn发行全新EP《co》，主打歌《Snooze》MV也随新歌音源同时上线公开。

新专辑名称“co”是取英文单词collaborate（合作）、coexist（共存）、colors（色彩）的前两个字母，O3ohn介绍称：“我一直以来都是自己制作专辑，而这次则放弃这个习惯，和很多音乐同行进行了合作。他们都有着各自精彩的人生故事，我们聚集在一起，通过一个载体，把这些多彩的信息传递给大家。”

《co》共收录了4首短小精炼的歌曲，歌曲时长均不超过3分钟。包括描述离别前复杂心情的主打歌《Snooze》、回想模糊不清的梦境的《梦》、在梦幻旋律下描绘男孩女孩牵手旅行的《夜》以及传递“虽然迷茫但一切都会好起来的”积极信息的《Alright》。

主打歌《Snooze》的MV在一幅幅充满艺术气息的美术作品中，融入O3ohn的演唱画面，丰富的色彩与O3ohn极富感染力的演唱相结合，充满了清新文艺氛围。

O3ohn凭借优秀的创作才华以及风格鲜明的低吟唱法，获得很多人的喜爱。他也受到诸多电视剧的青睐，邀请其配唱OST，其中《创造我们之间的银河》、《Shine Your Star》等家喻户晓。