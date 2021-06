ⓒ KIWI Media Group

女团公园少女5月26日发行第5张EP《THE OTHER SIDE OF THE MOON》回归歌坛。这也是公园少女时隔1年多再次发行全新音乐作品,成员也通过新专辑,向大众展现了更多音乐上的变化。

新专辑主打歌《Like It Hot》是一首节奏欢快的歌曲,旋律充满了梦幻氛围。歌词的内容为对心爱的人的告白,希望对方将一直以来所了解的与自己共享,从而以“我们”的身份共同面对世界。公园少女出道以来发行的作品都有极强的梦幻色彩,此次主打歌《Like It Hot》在保留这一点的同时,也用富有隐喻的歌词营造出更多想象空间,将公园少女的魅力升级。

在《Like It Hot》的MV中,公园少女成员尝试了清纯少女、街头Swag、青春活力等多种风格的造型,结合歌曲的叙事,让MV颇具观赏性。