郑承焕携全新抒情专辑《五句话》回归歌坛

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“情歌小王子”郑承焕5月26日发行了全新EP《五句话》回归歌坛。郑承焕用新专辑收录的5首音乐，将人世的心动瞬间再到面对离别的苦痛融进音符，为歌迷打造了一部优美的音乐诗集。

郑承焕通过新歌再次展现了自己极强的演唱功底及情感表现力。除了郑承焕本人的魅力外，新专辑的制作班底包括柳熙烈、金伊娜、IU、郭珍言等众多音乐人、原创歌手，使得专辑在发行前便备受期待。

主打歌《朋友，那长久的时间》是一首对女生朋友日久生情后深情的表白歌曲。歌曲由郑承焕亲自作词、作曲，因此歌曲所表达的情感尤为细腻、真挚。歌曲主歌部分旋律轻柔、缓慢，歌词中也将自己长久以来内心中对对方的暗恋娓娓道来，副歌部分则展现了郑承焕一如既往稳定的高音唱功，情感表达十足，让人动容。

《朋友，那长久的时间》的MV也由郑承焕亲自出演，伴随歌曲的旋律，MV的画面也充满感性氛围，同时也赋予了歌曲更多的故事色彩。

除了主打歌外，新专辑还另外收录了4首新歌：《春天过去》讲述的是爱情逝去后的淡淡悲伤，《那样的人》则是一首典型的韩式抒情歌曲，还有郑承焕以叙事口吻深情演唱的《你在的话》以及IU作为礼物赠送给郑承焕的作品《Love letter》。

随着新专辑《五句话》的发行，郑承焕也将展开丰富的回归活动，与歌迷进行交流。