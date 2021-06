ⓒ Big Hit Music

本月21日在全球同步发售的BTS新英文单曲《Butter》登上英国官方排行榜第3位。





据英国官方排行榜于上周五发布的榜单,BTS的新单曲《Butter》在单曲榜排在第3位。英国官方排行榜还透露,BTS《Butter》的销量为1万,也是上周下载量最多的单曲。





此次《Butter》在英国官方排行榜单曲榜取得的成绩与BTS去年发行的第一首英文单曲《Dynamite》在该排行榜创下的最高纪录(第3位)一样。去年11月,BTS的韩文歌曲《Life Goes On》也曾在单曲榜排名第10位。不仅如此,BTS还曾凭借2019年专辑《MAP OF THE SOUL: PERSONA》与去年发售的专辑《MAP OF THE SOUL:7》先后两次登顶英国官方排行榜专辑榜。