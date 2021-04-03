打造智能医疗保健平台——韩国“Lemon Healthcare”公司

ⓒ Lemon Care

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Lemon Healthcare”公司，这是一家智能医疗保健平台企业。让我们和公司副社长林致圭（音，임치규）一起了解下他们公司。





随着新冠疫情的长期化，对扩大远程医疗服务、提高医疗资源使用效率的需求进一步提高。在这一背景下，“Lemon Healthcare”开发出了将医院、保险公司和制药公司等医疗行业各领域有机连接起来的平台，备受瞩目。“Lemon Healthcare”平台的最大特点是提供以患者为中心的服务。他们的事业起步于如何才能使患者更方便地接受医院服务这样一个想法。





“Lemon Healthcare”的主要产品“Lemon Care”是一个量身定制型的医疗服务平台，帮助患者一次性处理从就诊预约、导航、诊疗费结算到转达电子处方等就医的所有环节。这款程序大大缩短了患者在医院和药房排队等候的时间，减轻了面对面接触带来的不安感。目前“Lemon Healthcare”与首尔大学附属医院、Severance医院、首尔三星医院等全国60余家主要大型医院建立了合作关系。对医院来说，患者在院内逗留时间的缩短有助于提高周转率，纸张使用的减少也能够起到节省费用的效果。另外，“Lemon Healthcare”还推出了面向医疗人员的“Lemon Care Plus”、面向中小型医院的“Lemon Care 365”以及损失保险赔付申请应用程序“申请之神”等服务。





目前全韩国共有3500万多人加入了损失保险，但是由于种种使用上的不便，超过一年不申请保险赔付的人为数不少。“申请之神”平台能够减少患者申请保险赔付的不便。通过这款程序，患者不仅可以确认就医记录，也不必因资料不全而再次前往医院，因此格外受在首都地区医院就医的地方患者的欢迎。“申请之神”还推出了基于DNA遗传基因分析的量身定制型医疗保健服务“eHealth”。该服务利用检查结果数据，为患者提供关于个人遗传性弱点的信息和营养保健解决方案。这朝着“Lemon Healthcare”提供综合性医疗保健服务、帮助所有人在日常生活中简便管理身体健康的最终目标迈出了第一步。





“申请之神”去年获得了“大韩民国移动通信奖”的最高奖项。设立于2010年的“大韩民国移动通信奖”旨在促进韩国移动产业的发展和新兴企业生态系统的形成，是国内最具权威的移动产业颁奖典礼。“申请之神”凭借提供能够在新冠疫情时代增进国民便利的无接触服务获得了最高荣誉。此外，去年“Lemon Healthcare”还在收容新冠轻症患者的生活治疗中心提供综合性无接触诊疗服务，帮助生活治疗中心在医疗人员有限的情况下高效监控患者状态、安全提供治疗。今年，“Lemon Healthcare”正准备在科斯达克上市并进入海外市场。





新冠疫情席卷全球，对数字医疗保健的需求达到了前所未有的高峰。在这一时代潮流之下，“Lemon Healthcare”依靠领先的市场预测和服务开发，正在发展为韩国式医疗保健的领军企业。韩国未来的经济增长动力也正是通过这类企业逐步积累。





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