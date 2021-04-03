韩国银行将试水央行数字货币

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韩国银行宣布将正式开展央行数字货币模拟试验。虽然并非立即投入商用，但是对从制造到结算的整个流程进行模拟试验已足以引发巨大关注。与比特币等民间虚拟货币相同的是，央行数字货币也将使用区块链技术；不同的是，发行主体为中央银行，且货币单位与现行货币一致，因此价值不会像虚拟资产般大幅震荡。目前，美国、英国等主要国家央行正在对央行数字货币进行研究，中国从去年起已在部分试点城市推广使用。央行数字货币究竟是什么？数字货币的落地又将为我们的生活带来哪些变化？带着这些问题，今天我们邀请到了经济评论家郑哲进（音，정철진）先生，与他一起具体聊一聊央行数字货币。





货币的历史起始于物物交换，随后依次出现了硬币、纸币，最近的是银行卡、第三方支付软件等信用货币。央行数字货币可以说是下一代货币，其实质是在网络上流通的货币。数字货币并不仅意味着货币使用的数字化，更预示着货币今后会以这种方式不断进化。面对这种变化，今后我们需要解决研究、模拟试验和商用化等课题。





韩国银行从去年2月起开始研究关于发行央行数字货币的必要事项，本月24日发布了具体蓝图。央行将选定民间合作伙伴，投入约50亿韩元的预算，从8月起在虚拟空间进行模拟试验。截至今年底，央行将首先建立起包括制造、发行、回收等基本流通功能的央行数字货币发行系统。在接下来的6个月里，央行将对一系列技术进行试验和检测，比如能否进行海外汇款、能否在无法接入网络的环境中结算、能否保护个人信息等。探讨引入数字货币的并非只有韩国，中国、美国等全球主要国家都在积极推动数字货币落地。





中国已经在进行预演，目前在大约2个试点城市推广使用。不久前美国也传出了重大消息，美联储将在今年夏天公开截至目前对数字美元的研究报告，引起了全球的关注。外媒还报道了不少关于英国考虑发行Britcoin的消息。日本央行也就数字日元和模拟试验做了相当多的准备工作。此外，在欧洲方面，欧元虽然还没有明显的动作，但是不使用欧元的瑞典正在为发行数字货币做准备。可以说，全球大部分国家都做好了理论上的准备，数字货币的引入已成定局。





包括韩国在内，全球各国政府积极引入央行数字货币的背后存在多方面原因。首先，数字货币的发行、流通和管理成本将较现行货币大幅降低。第二，借助货币流转衍生的海量数据，政府不仅能够掌握货币流通的情况，管理也将更为容易，可对洗钱、逃税等非法行为进行有效追踪。另外，数字货币得到普及后，还有望产生金融弱势群体减少的效果。





各国政府积极引入央行数字货币也被认为是应对加密货币的措施。最近各国政府和央行先后对资金持续涌入的加密货币市场提出警告，凸显其风险性。加密货币本身并不能够创造附加价值，因此并非投资，而属于投机。另外，加密货币市场中逃税等非法行为十分普遍，对各国政府来说是一个十分严重的问题。最近随着中美两国加强对加密货币交易、挖矿的限制和监督，比特币等加密货币的价值和地位正在下滑。大部分预测认为，在这一背景下，若安全性和可信性更高的央行数字货币得到发行，民间加密货币市场将进一步萎缩。





若央行开发使用区块链技术的加密货币形式的数字货币，会对规模已十分庞大的民间加密货币市场产生怎样的影响，目前存在不同的看法。持强硬态度的意见认为，央行不会放任民间加密货币。假设中央银行发行的加密货币形式的数字货币在市场上流通，但同时还存在另一种民间发行流通的货币，那么税收将成为最大的问题。有意见认为，央行为了解决这个问题，不仅会加以控制，还会采取各种措施，最终民间加密货币市场会全面萎缩，价值归零。不过也有反对意见认为，两者最终会形成一种微妙的共生关系，民间加密货币肯定会有一定的需求和用途。就好比现在虽然有美元，但是黄金市场也并未消亡，未来数字美元有可能与被称为数字黄金的比特币等加密货币共存。不过这两种看法哪一种会成为现实，目前还无法判断，只能继续跟踪今后的走向。





当然，对于央行数字货币也存在不少担忧。首先，数字货币有可能被滥用为国家的监视和控制手段。从系统上来看，央行数字货币由政府发行且完全依靠数字化体系，因此资金流转情况全部记录在政府的数据处理系统中，这意味着央行可以查询资金用途。政府机构对民间的非法监视一直备受关注，央行数字货币能否摆脱这一嫌疑仍是一个未知数。此外，虽然区块链等数字货币的基础技术被认为具备绝对的安全性，但是随着技术的发展，货币伪造等风险依然有可能产生。在正式引入央行数字货币前，还有许多需要进行充分探讨的问题。





韩国央行需要就数字货币的研究、预演和模拟试验制定宏观计划。在实践过程中，国内IT企业有必要对数字货币使用的便利性进行改善。国会则需要探讨如何保护国民的私生活并进行相关立法工作。政府有必要从总体上对央行数字货币和现有的民间加密货币市场进行协调。对于产业界来说，区块链和数字加密货币将成为新的结算手段，因此需要准备平台。各行业具体如何引入数字货币也亟待探讨。可以说目前已经到了社会各界必须着手准备的阶段。





央行数字货币的优点虽多，但值得担忧的部分也不少，被认为是一柄双刃剑。一个当务之急是，在关于引入央行数字货币的讨论日渐热烈之际，普通国民对这方面的认知仍然十分不足。央行数字货币与加密货币及民间企业的各种第三方支付手段不同，有可能成为国家的法定货币。从这一点来说，在正式引入央行数字货币之前，有必要在社会上达成更全面的协议。