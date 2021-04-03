ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

很久很久以前，在一座深山里住着一只很大很大的老虎。这只老虎到底有多么可怕呢？哪怕只是看到它的影子，动物们都会被吓得瑟瑟发抖。





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老虎觉得饥肠辘辘，但是它找遍了四周，都没能找到一只可以填饱肚子的动物。

“饿死我了！不行，我得到山脚下的村庄里抓只肥猪或者小牛来吃。当然，人肉的味道也是不错的……呵呵呵”





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不知从哪里传来一阵小孩子的哭声。

“嘘，孩子啊，不要再哭了。门外头老虎来了呢！”

但是，即使听到“老虎来了”，孩子也没有停止啼哭。

“看，柿饼来了，柿饼来了。宝贝不要哭啦……”

刚刚告诉他老虎来了，不管怎么吓他都不管用。这柿饼一来，马上就不哭了。





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老虎越想越害怕。

“等等，那就是说现在在那房间里，有比我更可怕的‘柿饼’在。这可怎么办？嗯，不行，在‘柿饼’出来之前，我得赶快溜。”





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一无所知的老虎却以为是“柿饼”来抓自己了。

“喂，‘柿饼’你这个混蛋，还不马上从我背上下来。





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“孩子们，你们绝对不能下山到村子里去。在很久很久以前我去过一次那里，结果遇到了‘柿饼’，差点没命了。”

从那以后，老虎再也没有在村庄里出现过。