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职业：演员

出生日期：1987年11月18日

出生地：首尔

身高：183cm

学历：韩国艺术综合学校表演专业

出道：电视剧《请问谁可以》（2012）





尹博小时候对文体娱乐十分感兴趣，无论是影视剧、漫画，还是音乐、体育，他都很喜欢，甚至曾梦想成为国际奥委会主席。中学时期尹博立志要成为一名演员。他曾坦言自己的童年生活并不幸福，虽未透露具体细节，但他也认为如此经历在某一方面对自己的演技提供了帮助。

在正式作为演员出道前，尹博于2010年参加了第34届“大学歌谣祭”，并最终获得铜奖。当时尹博在乐队中担任的是鼓手，他表示组乐队是大学时的乐趣，但自己唱功并不好，因学过“乱打”，所以才有机会在“大学歌谣祭”亮相。

2012年尹博参演情景喜剧《请问谁可以》正式开启演员生涯，并在随后的一部部作品中凭借俊朗的外形和细腻的演技获得观众喜爱。





主要代表作：

·电视剧：

《气象厅的人们》（2021）

《你是我的春天》（2021）

《产后调理院》（2020）

《Search》（2020）

《梨泰院CLASS》（2020）

《广播罗曼史》（2018）

《青春时代》（2016）

《家人之间何必这样》（2014）

《玻璃假面》（2012）

·电影：

《戏子们：传闻操纵团》（2019）

《家人》（2018）

《首尔恋爱》（2014）





主要获奖经历：

KBS演技大赏 独幕剧 最佳男演员奖（2018）

第34届MBC大学歌谣祭 铜奖（2010）