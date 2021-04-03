《漫话国乐》 上灵山 / 崔玉三流伽倻琴散调 / 爱恋

朝鲜王朝第7代国王-世祖作为韩国历史上最伟大的圣君-世宗大王的儿子，虽然留下了一些辉煌的业绩，可历史却凸显其罪过，即以武力篡夺王位，将侄子端宗和效忠于端宗的大臣以及书生们置于死地。





当时有6位大臣密谋恢复端宗的王位，可密谋最终失败而被处死，后人将这些大臣称之为“死六臣”，成三问、朴彭年就是其中二人。相传，这两位大臣家的庭院里都有各自种植的松树。神奇的是，当主子被指认为逆贼而被处死，家里的松树却长得茂密又繁盛。





240多年后的肃宗年间，当端宗得以复位，并追上庙号“端宗”，成三问等大臣们也洗清冤屈恢复了官衔。更神奇的是，没过多久，成三问与朴彭年家里的松树好似完成了使命，到了寿命年老而死亡。





当时，有一位书生刚好目睹两位大臣家的松树寿命已尽而死亡的情景，这位是英祖执政时期的文臣成大中。他觉得这些松树尤为珍贵，于是跟两位大臣的后代分别要了松树，然后把两家的松树合起来制作了玄琴。为了缅怀两位大臣的节义精神，成大中将玄琴命名为“双节琴”。相传，这把玄琴的琴声酷似两位大臣的品格，清澈而响亮、浑厚而坚实。

《灵山会相》中“上灵山”/ 玄琴-朴永承（音）、笛子-李胜宪（音）





玄琴与其他拨弦乐器相比，丝弦较粗，而且不是用手指拨动琴弦，而是用竹制拨片弹拨或敲打琴弦来发出声音，因此音色响亮、深沉而雄壮。还有，拨片敲打琴弦时发出的粗糙的音色也是玄琴独具一格的魅力。也许是因为这些特点与魅力，玄琴成了象征书生气概的乐器，书生也钟爱玄琴，即使不会演奏乐器，家里会配备玄琴，基本上理解音乐理论以及音乐对人的生活与精神造成的影响。当然，对音乐颇有造诣的书生也不乏，有的亲手制作乐器，有的创作音乐，有的还研发出演奏法，朝鲜王朝时代以名诗《五友歌》、《渔父四时词》著称的文臣尹善道就是其中之一。





据说尹善道喜好弹奏玄琴。相传，有一次，尹善道在一个被烟熏黑、漏雨的地方找到了一把玄琴，可其模样狼狈不堪，琴柱也没了一半，尹善道就拂去琴体上的灰尘后试音，未料声音好听极了，他就心血来潮创作音乐，并当场用玄琴弹奏了乐曲。时至如今，虽然当时的音乐早已失传，欣慰的是描写当时尹善道心境的时调作品还流传下来。

“琴在，那人却已不在，不知这把琴埋在尘埃里过了多长时间。我把它举起来，试着弹奏，随即犹如冰块的金属声震动了丛林与泉水。这把琴的意义告知谁？现在我明白，陶渊明始终没有给琴安装琴柱与琴弦的意义了。。。”

《崔玉三流伽倻琴散调》中“扎紧茂里” /伽倻琴-金日伦（音）





洪大容是朝鲜王朝后期的思想家及实学北学派先驱。这位学者还多才多艺，不仅在音乐方面颇有造诣，对玄琴等乐器也很感兴趣。有一次，洪大容作为朝廷使团的一员被派到中国访问时，有机会在天主教堂观察了管风琴的形制结构，据说当时他还心想如果有人愿意出钱，他有意亲手制作同样的乐器。





当时来往中国的书生们带到朝鲜的乐器中还有洋琴（杨琴）。洋琴不像使用丝弦的伽倻琴或玄琴，采用钢丝弦，且作为发源于欧洲的乐器，又名“欧罗铁丝琴”。据说当初因为清脆优美的音色而带到朝鲜王朝，可因为与国乐不和谐而受到艺人的冷落。





洪大容就不同了，为了推广洋琴，他还特地研发出适合国乐形式的洋琴演奏法。难能可贵的是好友朴趾源目睹洪大容研发洋琴奏法的过程后，还把它记录下来。

“虽然说是不准洋琴传入朝鲜王朝的年代，然而用洋琴演奏国乐可以说始于洪大容，那天是1772年6月18日，当日下午5时-7时，我坐在洪大容的书房里，目睹了洪大容弹奏洋琴的情景。”





得力于洪大容研发出洋琴奏法，从此，洋琴得以在书生的厢房里广为演奏。现在的国乐家则用洋琴来演奏现代国乐作品。

《爱恋》/ 洋琴-全明善（音）