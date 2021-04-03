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据《2019年韩国居住实况调查》结果显示，韩国人平均每7.7年搬一次家，但是很多北韩居民一生搬不了一次家。目前，北韩正在大举兴建公共住房。北韩劳动党机关报《劳动新闻》最近报道称，平安北道地区已建成数百套共同住房，并开始入住。那么，北韩居民如何拥有住房呢？





北韩《住房法》规定，住房由国家分配。如果一对男女结婚，丈夫即为户主，住房由丈夫的职场负责供给。一般来说，国家向企业提供建造住房所需的资金和土地后，企业委托建房公司建造住房，但因住房供应短缺，并非所有的户主都能被分配到住房，因此有些家庭三代住在同一屋檐下，不能搬到其他地方去住。北韩居民不可任意搬家，唯有分配到住房后才有机会搬家。此外，若无特殊情况，咸镜北道居民不可搬到咸镜南道去住，江原道居民不可搬到平安南道去住。但是在韩国，釜山居民可任意搬到首尔来住，首尔市阳川区居民也可任意搬到麻浦区等其他地区居住。





北韩在原则上禁止各地居民因家庭人口数增加而搬到面积较大的住房，且被分配到的住房并非个人所有。在北韩，住房并非个人所有，而是国家所有，因此个人没有房屋的所有权，只有使用权，是永久使用权。如果父母去世，就由其子女继续居住，其子女去世，就由其孙子孙女继续居住等，一代又一代地居住下去，但是没有房屋处置权。此外，北韩居民还要支付房屋占有使用费。特别值得一提的是，国家分配的住房面积大小不一，有10坪的、17坪的、20坪的，也有30坪的，但是北韩居民没有选择权，只能住进国家分配的住房。如果被分配到10坪的住房，就要继续住在那里，搬家也不是容易的事情。但是从20世纪90年代中后期开始，有些北韩居民非法进行房屋使用权交易，现在只要有钱，就能搬进大房子，也可搬入小房子赚取差额，但是原则上不可私下进行房屋使用权交易。





韩国人大都喜欢住生活方便、变现性强且价格不降的公寓房。那么，北韩居民喜欢住何种类型的住房呢？个人的喜好有所不同，但是城市居民大都喜欢住公寓房，农村居民喜欢住独门独院的二层房屋。一般来说，北韩的住房大都是毛坯房，入住前必须装修、安装厨卫设施。最近在平壤建造的高层公寓室内都装饰得美轮美奂，但是其他地区的公寓并非如此。韩国人喜欢住视野宽阔的高层，北韩居民喜欢住方便走动的低层，但是北韩居民也跟韩国人一样不喜欢住一层，因为一层遭小偷光顾的危险性很大。另外，考虑到停电或电梯故障时必须爬楼梯，因此北韩居民大都喜欢住二层或三层。问题是楼层由相关部门分配，为分配到二层或三层，不得不向相关部门主管行贿。总之，北韩居民被分配到住房且获得使用许可后方可入住。





在韩国，大都通过房地产中介购买住房，并利用搬家公司的运输服务和劳动力。那么，北韩的情况如何呢？20世纪80年代以前，北韩居民几乎都不搬家，但是偶尔会有人升职后被派往其他地区。这时，汽车运输公司会派卡车来运输行李，邻居们则帮忙把行李抬到卡车上。但是90年代中后期北韩陷入经济危机后，人心逐渐变得冷漠，专门提供搬家服务的公司应运而生，北韩居民开始付费利用搬家公司提供的卡车和劳动力。





韩国人在搬家后到搬迁居住地管辖居民中心提出申报或在线申报，并宴请亲朋好友来新居做客。过去，韩国人大都在家里亲自下厨做菜招待客人，但是近来很多人利用提供外卖服务的网上订餐平台，受到邀请的客人则带着乔迁礼物去赴新居宴。那么，北韩居民是否也办乔迁宴呢？北韩居民在搬家以前首先要告知搬迁居住地“人民班长”哪一天搬家，届时人民班长会出来迎接，并确认入住与否。一般来说，北韩居民在搬家后大都准备米糕、饺子等食物宴请邻居，邻居们则带着乔迁礼物去赴宴。过去，大都将火柴作为乔迁礼物，因为火柴具有镇邪驱怪的意义，但是现在有人到集市去买些碗盘等家用器皿送给搬新居的人。





总的来说，北韩居民虽然不能任意搬家，但是随着时代的变迁，北韩的搬家文化也发生了相当的变化。