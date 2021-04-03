北韩谴责韩美终止导弹指南 韩政府谨慎观望

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韩国政府就北韩谴责韩美终止导弹指南表示“将作进一步观望”，体现出谨慎态度。





在5月举行的韩美首脑会谈中，双方宣布终止限制韩国导弹射程和弹头重量的《韩美导弹指南》，北韩谴责此举是“故意的敌对行为”。北韩朝鲜中央通讯社5月31日刊登了署名为国际问题评论家金明哲（音译）的评论文章，文章题为“终止导弹指南的目的何在”。文章指出，导弹指南的终止集中体现了美国的对北敌对政策，是暴露美国双标行为的证据。文章还谴责美国称北韩的自我性防卫措施是违反联合国决议的行为，却允许追随者无限制开发导弹，“嘴上说对话、行动上却继续对决的正是美国”。文章指出，终止导弹指南的目的是激起地区内军备竞争、阻碍北韩发展，其用意在于部署针对周边国家的中程导弹。文章认为，这体现出韩美两国的侵略野心，两国“无法再对北韩出于防御目的提高国家防卫能力说三道四”。





该评论文章是韩美首脑会谈后北韩首次通过官媒发表意见。对此，韩国统一部和国防部表示，将谨慎地作进一步观望。统一部指出，由于是个人名义发表的文章，政府不宜直接作出评论。国防部方面也认为，虽然北韩提出了一些抗议，但我们正谨慎观望北韩的反应。国防部发言人夫胜粲在例行记者会上表示，导弹指南的终止是韩军和韩国政府一直以来推进的事项，韩国作为国际不扩散模范国家，将为保持透明性和可信度持续作出努力，对于北韩就该事件的反应，我们正慎重观望。





同时，美国国务院就关于北韩媒体提出谴责的记者提问表示，我们的对北政策对外交持开放态度且致力于推动外交。





《韩美导弹指南》旨在防止东北亚地区军备竞争的扩散，对韩国导弹的射程和弹头重量进行了限制，并由美国代为提供遏制力。经多次修改，近年来韩国弹道导弹的射程限制已放宽至800公里，上月韩美首脑会谈则彻底终止了该指南。这意味着韩国可不受限制地开发导弹，为韩国独立研发用于探索宇宙的发射器创造了条件。发射人工卫星的火箭若装载导弹即为弹道导弹，北韩将自身研发的洲际弹道导弹称为“自我防御”，却批评韩国导弹研发限制被废除为“敌对行为”，可以说是体现了其畏惧心理，是自相矛盾的逻辑。