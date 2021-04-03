韩国学校的中国班主任

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：池莲花（汉城华侨中学班主任、化学教师）





越来越多的中国人来韩国工作和学习，各行各业都有来自中国的精英。本期节目有请在汉城华侨学校任教十年的班主任兼化学老师池莲花，为我们介绍一下在韩国当教书匠的感受。









南：池老师，您好！请你先自我介绍一下，好吗？

池：大家好，我叫池莲花，来自中国的高中化学教师，任教29年，在韩国华侨中学任教10年。我在中国带过四届高中毕业生，在韩国华侨中学带领报考韩国大学的高三学生，这是第三年。2016年我还考取了中国汉办组织的“HSK教师资格证书”，并在2016年年底开始利用晚间的时间教韩国人中文。









南：在这里教学十多年的时间里，你有什么感受呢？

池：一开始真的很难，在国内任教的19年当中，无论是教课还是当班主任，都轻车熟路，但这里的教学方式和学生都完全不一样。国内的化学满课时是一周12节，一周写三个教案就行，这里第一年是一周21节课，每周我要备14节课，内容分别为自然、基础化学、初二物理，并且使用的是台湾教材，用的是繁体字。有时一天连着上三节不同的课，天天都处于高度紧张状态。

南：那这里的学生跟国内有什么不不一样呢？

池：这里的学生们比国内学生个性自由，比如他们会在上课时要求去洗手间，课堂上传递奇怪纸条等等。但是他们开学后见到我又会兴高采烈地在走廊里抱着我说：“老师假期我好想你哦!”“老师我爱你！” 哈哈。

南：家长们对您这位来自中国的班主任是什么样的反应呢？

池：家长们还是很友好的，不会因为国籍歧视老师。当然也在于我跟家长们的沟通比较频繁。









南：说起数理化，韩国和中国有什么不太一样的地方呢？

池：韩国的高中有化学科目，但是韩国没有“数理化”这个词。学生们对学习理工科的积极性的确比较低。比如我们学校毕业的学生有三名考入清华，都是文科生。我觉得这个和时代有关吧，现在的学生从小想要什么都能很快得到，没有耐性，不像我们那个年代，什么都要靠自己努力和坚持，学理科是需要耐性和坚持的。

南：韩国家长们不要求孩子学好数理化吗？

池：韩国家长也比较开放，让孩子自由发展，不会像中国的家长会诱导你硬性学习理科，因为这样才会觉得未来比较安定。在韩国文科的发展机会也很多。

南：近年来韩国理工科毕业生的就业机会要比文科多，是吧？

池：我认为理工科生就业比较容易理所当然。首先，一个国家基干产业的相关专业基本都是偏理科的，理科的范围更广。其次理科生的专业比较多，可以选择的工作岗位也多，就业就比较容易。最后理科的专业性很强，而文课就差一些。理科生毕业可以从事文课生的工作，但反过来就比较难。









南：最后，您还想要说点什么吗？

池：我们汉城华侨学校几乎一半的学生来自中国。我想对中国籍的家长和学生说两句，我知道各位家长在国外打拼不容易，但还是希望家长能在百忙之中多关心一下孩子，衷心希望这些来自中国的孩子们在国外能学到更多的才能，有一个更美好的未来。（图片来自嘉宾）