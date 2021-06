ⓒ SM Entertainment

Red Velvet成员JOY日前发行了个人翻唱专辑《Hello》正式SOLO出道。

专辑同名主打歌《Hello》原唱为朴惠京,歌曲希望向大众传递出“忘记疲惫的过去,迎接充满希望的今天”的信息,轻快的旋律加上JOY清凉的嗓音,赋予了歌曲全新的魅力。

此外,专辑还收录了重新编曲、翻唱的《Day By Day》《If Only(Feat.Paul Kim)》《Happy Birthday To You》《Be There For You》,以及提前公开曲目《Je T’aime》,JOY也凭借此专辑,向大众展现出更深一层的音乐魅力。

JOY《Hello》的发行也让国内外歌迷兴奋不已,新专辑在巴西、土耳其、新加坡等全球26个国家的iTunes Top专辑榜中排名第一,主打歌《Hello》也在国内Genie、Bugs等实时音源榜中夺冠。

《Hello》的实体专辑于3日正式发售。