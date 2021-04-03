MAMAMOO发行抒情专辑《WAW》 满载出道7年的情感

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MAMAMOO本月2日发行了全新EP《WAW》时隔7个月回归。

新专辑《WAW》是MAMAMOO对出道7年来充实音乐生活的感触，所有收录歌曲均为抒情慢歌，主打歌《Where Are We Now》也包含了关于“你和我，我们一起走过几载春秋”的珍视和感谢。

MAMAMOO发表感言称：“上一张专辑《TRAVEL》的发行是7个月前，可能是因为最近不能和歌迷近距离互动，所以感觉好久都没有回归了。新专辑都是抒情歌曲，所以也不同于之前的任何一张专辑。”

MAMAMOO向来是韩流乐坛中唱跳俱佳的全能女团，也被成为“值得信赖的MAMAMOO”，而此次专辑均为抒情歌曲，成员们也自然在唱功方面下了最大功夫。成员说：“为了让我们的音色更加和谐，展现出更默契的和声而做出了更大的努力。”

随着新专辑《WAW》的发行，MAMAMOO“2021 Where Are We”音乐企划也宣布启动。在录制专辑的过程中，也同时进行了音乐纪录片的拍摄，新演唱会也已提上日程。成员介绍说：“纪录片一直都在拍摄，不久之后大家就能看到了。演唱会还是首先要考虑安全问题，其他的准备在有条不紊的进行。会尽最大的努力在今年夏天举办。”