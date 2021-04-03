《Butter》登顶Billboard Hot100 成防弹少年团第4首冠军歌曲

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防弹少年团凭新歌《Butter》再次登顶美国Billboard Hot100榜单。

当地时间1日Billboard更新榜单数据，防弹少年团第二首英文单曲《Butter》在即将于5日发布的Hot100榜单中排名第一。此前，防弹少年团首支英文单曲《Dynamite》及之后的《Life Goes On》也曾成为该榜冠军，再加上与杰森•德鲁罗、Jawsh685合唱的混音版《Savage Love》，防弹少年团共4次登顶Billboard Hot100。

防弹少年团4次领跑Hot100的佳绩是在短短9个月时间内达成的，防弹少年团也成为继1970年The Jackson 5之后，时隔51年在最短时间内拥有4首该榜冠军歌曲的歌手。同时，《Butter》还是Hot100榜单第54首空降冠军歌曲。

此外，《Butter》的MV也展现出惊人的人气。据YouTube K-POP数据统计网站“K-POP RADAR”第22周的数据，防弹少年团新歌《Butter》的MV一周播放量增加了1.26亿次。

K-POP RADAR的数据显示，《Butter》的MV在公开不到100个小时、仅97个小时便突破2亿播放量，较之前作品《Dynamite》MV破2亿的时间缩短了10个小时。

防弹少年团在该网站的综合指数显示，一周内防弹少年团相关视频共有4.08亿播放量，其中日本观众的比例最高，达到13.5%，其次是印度10%、印度尼西亚7.8%、韩国6.7%、美国6.4%等。K-POP RADAR方面认为，防弹少年团的人气并不仅仅局限于某一个国家，其粉丝平均分布于全球。

《Butter》MV播放量即将突破3亿之时，《Dynamite》MV已超过11亿次。这也是防弹少年团第3支MV播放量达到11亿，且连续两周成为周榜冠军。