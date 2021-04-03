吃哪些食物容易招蚊子

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不知不觉已经立夏了，蚊子也慢慢的开始出来活动了。那么生活中有哪些防蚊子咬的妙招，就成了大家喜欢讨论的新话题。不过，大家知道吗？某些食物可是特别爱招蚊子的！

1、啤酒等含酒精的饮品。一杯啤酒下肚，就可能让你成为蚊子的目标。虽然“蚊子爱叮饮酒者”的具体原理尚不完全清楚，但有一种理论认为，这可能与酒后血液酒精浓度增加及体温升高有关。

2、香蕉等富含钾的食物。人体皮肤自然分泌乳酸，而乳酸容易吸引蚊子。吃香蕉、土豆、葡萄干等富钾食物会增加皮肤的乳酸分泌量，从而更易招蚊子。但这类食物有益健康，不要“因噎废食”，吃后注意防蚊即可。

3、咸味食物。薯片、火腿等咸味食品及咸菜等腌制的高钠食物吃多了，也会增加乳酸分泌量，更招蚊子。

4、红肉等高胆固醇食物。过量摄入肉食（特别是红肉）容易导致胆固醇升高，而胆固醇水平偏高的人群也更容易招蚊子。比较好的解决方法是，多吃果蔬，适当吃瘦肉。

5、甜品。无论是蛋糕还是冰淇淋，这类甜品都带有糖精香气，吃后容易吸引蚊子。

6、奶制品。奶酪、酸奶、牛奶等奶制品吃多了，会导致身体产生大量的乳酸，从而吸引蚊子。





再给大家介绍几个家庭环保防蚊措施：

1、室内水生观赏植物每周至少换水一次，或者改为沙养。

2、经常检查家里盆盆罐罐、地漏、下水道、花盆等有积水处，有盖子的盖上，需要换水的勤换水。

3、随时注意关好纱窗、纱门，不要门窗大开让蚊子有机会进来。

4、室内应该清除卫生死角。不要把易拉罐、矿泉水瓶、鸡蛋壳等容易积水的垃圾乱扔，减少蚊子滋生地。

5、如果出差或长期不居住，记得把卫生间的马桶清洗干净，洗手池、水池里的水放干净，以防蚊子产卵。





（文中窍门来自胡*听友）