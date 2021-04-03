Naul 6月举办展览 展示自我音乐世界

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歌手、画家Naul将于6月4日至20日举办“Naul的音乐世界（NAMMSE）：Music Industry”展览。Naul将通过此次展览，以音乐的生产者和消费者的角度，将音乐产业相关的故事用图画的形式表现。

“Naul的音乐世界”是Naul的个人艺术企划。Naul曾于2011年至2014年间在KBS Cool FM担任电台DJ，“Naul的音乐世界”将这3年的节目转化为视频内容，上传于YouTube之上。节目中，Naul在自己收藏的众多黑胶唱片中精心选曲，与听众共享，受到了很多音乐粉丝的喜爱。

作为歌手，Naul始终坚持音乐创作。2018年发行了自己的第2张正规专辑《Sound Doctrine》，专辑收录的《呼唤你的夜》《记忆的空位》《Soul Walk》等70年代到90年代流行的黑人音乐风格的歌曲，让人们再次领略Naul在音乐方面的造诣。2019年Naul更是回归Brown Eyed Soul，时隔4年发行了第5张正规专辑，让久违的歌迷欣喜不已。

除了音乐，美术专业毕业的他，也一直在进行美术创作，并定期举办作品展。去年4月也曾举办名为“厌世主义乐观论者（Pessimistic Optimists）”的画展，这也是他的第11个个人作品展。因此即将举行的“Music Industry”展览也备受大众期待。