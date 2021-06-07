PSY、朴振英携手推出新一代男团选秀节目《LOUD》 首播取得开门红

ⓒ P NATION, JYP Entertainment

SBS新选秀节目《LOUD》一经开播便取得开门红，充分证实其话题性。





据收视率调查机构尼尔森韩国发布的数据，5日晚9时开播的《LOUD》的最高收视率达11.3%，在同一时间段综艺节目中位居榜首。





《LOUD》因韩国流行歌坛的“巨头”朴振英与PSY以制作人与导师的身份携手打造全新男团而备受瞩目。如果说之前的选秀节目评审标准在于唱功与舞蹈实力，《LOUD》则摆脱传统的评审标准，参赛者的唱功与舞蹈实力一般也无所谓，重点在于选出与众不同的人才，为此从海内外征集75名12岁至22岁的参赛者。





当天节目一开始，PSY与朴振英对量身建造的摄影棚建筑“Loud Center”梦幻般的空间惊叹不已。在当天的第一回合中，参赛者通过魅力舞台与实力舞台展现其潜能与才华，不过同时获得PSY与朴振英的合格键才能进入下一回合。当天，拥有独特音色的15岁参赛者李东贤（音）、善于作曲的银辉（音）以及今年12岁的弘毅（音）等2名日本参赛者凭借出众的实力顺利过关。尤其在节目的尾声，来自美国的韩裔参赛者丹尼尔•诸葛登台，在亲手制作的MV背景下献唱亲自创作的嘻哈歌曲，获得了2位制作人以及其他参赛者的热烈欢呼，这一场面成为当天节目收视率一度飙升至11.6%的精彩片段，也提高了观众对节目的期待。