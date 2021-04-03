打造智能汽车平台——韩国“OBIGO”公司

ⓒ OBIGO

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“OBIGO”公司，这是一家智能汽车平台研发企业。让我们和公司代表黄道渊（音，황도연）先生一起了解下他们公司。





“OBIGO”的黄道渊代表曾在三星电子和外企从事技术研发、产品生产和销售的工作。他倾注在工作中掌握的所有专业知识，创建并培育了“OBIGO”。起初公司从事移动网页浏览器业务，目前专注于研发汽车应用程序。更准确地说，是在打造可以在汽车上使用智能手机应用程序的平台。通过这个平台，车辆内大屏幕上可以下载并使用T map、Melon等各类手机应用程序。





最近问世的几乎所有车款都搭载这种功能，相关市场迅速扩大。“OBIGO”看好未来的可能性，进入了这个市场，不过刚开始遇到了不少难关，不仅提高技术实力十分不易，要在全球市场获得认可更是难上加难，公司曾因知名度不高而屡屡与供货合同失之交臂。但是在接下来的数年间，公司的技术实力得到了认可，开始与海外汽车制造商签订合同。在进入汽车市场10年后，“OBIGO”为全球10大汽车制造商中的8家供应智能汽车平台，成绩斐然。





“OBIGO”的全盛时期将从现在开始。车联网时代临近，高度发达的网络技术将车辆与人和万物连接起来，使双向交流成为可能。随着车联网市场的迅速增长，“OBIGO”所持有的技术的价值不断上升。实际上，由于对相关技术的需求扩大，“OBIGO”所持专利价值已出现大幅上涨。2018年“OBIGO”持有的A级专利占比仅为30%，但去年已上升至78%。





未来型汽车将为“OBIGO”创造新机会。自动驾驶汽车的商用化近在眼前，移动出行行业的生态系统不断扩大，未来将迎来无需智能手机、直接在车内进行结算的“汽车商业时代”，加油后不仅无需刷卡结算，车内数据还会自动通知发动机加油周期。为了在市场中抢占先机，“OBIGO”计划与不同的企业展开合作，还将打造可在车内享受的服务系统，以应对自动驾驶汽车时代。不断努力的“OBIGO”传出了将于年内在科斯达克上市的好消息。





构建起技术壁垒的“OBIGO”已经成为无法轻易赶超的企业。通过领先技术，公司不仅确保了稳定的营收，还正在成为跨国品牌。“OBIGO”的目标是在车内构建“OBIGO”服务生态系统、发展为全球移动出行服务公司。让我们一起来记住充满挑战精神的“OBIGO”，期待他们的发展更加光明！