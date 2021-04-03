ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

很久很久以前，在一个偏僻的小山村里住着一位妈妈和她的两个孩子。他们家非常非常穷，很多时候甚至一天连三顿饭都吃不饱。





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一天，村子里有人大办宴席，妈妈在那里帮忙到了很晚的时候。在她带着主人家给的年糕回家的路上，一只大老虎出现在她面前。

“给我一块年糕，我就不吃你~”

妈妈给了老虎年糕后继续赶路，可是老虎不断地追上来要年糕吃。





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“给，这是最后一块了，你已经把我孩子的年糕都吃掉了，现在赶快走吧！”

不管妈妈怎么哀求，老虎还是一口吞掉了她，然后穿起妈妈的衣服向着孩子们的家走去。





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“孩子们~妈妈回来了，快开门啊！”

“它不是妈妈，它是老虎！”

孩子们悄悄地从后门跑出来，爬到了井边的一棵扁柏树上。





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“老天爷啊~如果您要救我们，就放下一根结实的绳子。如果您想我们死，就放下一条快断了的绳子来吧！”





这时，一条绳子从天空放下来，孩子们赶快抓着绳子爬了上去。

老虎也求老天爷放下一条绳子来，天上还真有一条绳子放了下来，但是……





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顺着结实的绳子爬到天上的兄妹俩后来怎么样了呢？妹妹变成了太阳，哥哥变成了月亮。