《漫话国乐》 赤城歌 / 春香歌 / 小春香歌

说起李梦龙与春香这对郎才女貌眷侣的经久不衰的爱情故事，李梦龙16岁那年首次与春香相遇，那天正巧是端午节，春光明媚，天气不冷也不热，是一年中最美好的时节。在如此美好的季节里，正值青春期、血气方刚的李梦龙根本无心闷在家里读书，所以就带着仆人方子一起出去散散心，两人去的地方就是南原的著名景点——广寒楼。





作为朝鲜王朝时代的读书人，来到风光秀丽的景点都会情不自禁吟诗一首，可李梦龙不同，到了广寒楼却一展歌喉，歌颂在广寒楼上俯瞰南原春日的风光，里面还有这样的内容：

“广寒楼好，乌鹊桥更好。乌鹊桥必有牛郎织女，我想扮演牛郎星，不知织女星花落谁家，但愿今日在这片花丛里能遇见我的天生一对。”

李梦龙期待在这美好的春日里能遇到自己的另一半。





到了现代，年轻艺人重新编写了这一段。青年国乐家金俊秀（音）演唱的《赤城歌》改编自盘索里《春香歌》中的“赤城歌”，重点讽刺李梦龙出身富人家庭，当时过着悠闲自在的生活，以后则会借父亲的风光踏上仕途，还有什么烦恼呢。

《赤城歌》 / 金俊秀（音）、第二个月亮





这首歌以“方子听公子的吩咐就跑去叫春香”结尾，描述了方子听命跑去叫春香的情节，因为春香正在不远处打秋千。





听完现代版的《赤城歌》，接着给大家比较一下原版——盘索里《春香歌》的这一段，看看端午节当天在广寒楼到底发生了什么事情?





李梦龙在广寒楼高歌一曲后，与方子一起边喝酒、边欣赏四下的风光。这时，眼前一片花丛之间，李梦龙发现了在不远处打秋千的少女。仔细一看，在春风的吹拂下，貌美如仙的少女穿着一身色彩绚丽的衣裳，尽情地荡秋千，李梦龙对女子一见钟情，就问方子：“她是谁？”，方子听了还故意捉弄他，装作不知道。李梦龙心急如焚，就叫方子赶紧跑去叫那个女子过来，这下方子才说：“春香虽说是妓女的女儿，可父亲是贵族，所以从小像普通人家的千金一样长大，是不能随便呼来唤去的。”就这样，李梦龙与春香的首次相遇以只能在不远处观察对方而告一段落。

盘索里《春香歌》中的“李公子看春香荡秋千” / 金素姬名唱





方子说春香不是随便可以呼来唤去的人，可这时李梦龙已经被春香的美丽弄得神魂颠倒，他不甘心，坚持叫方子去搭个话。方子被迫去问话，叫春香见李公子一面如何，可春香为人小心谨慎，只说简短的三句话：“燕随海，蝶随花，蟹随穴”，说完就掉头回去了。她的意思是：“海燕跟随大海而角逐，蝴蝶跟随花香而角逐，如果真喜欢，不要呼来唤去的，你来找我便是”，留下了以后还有机会相见的余地。李梦龙虽然很失望没能与春香见面，可紧接着又问起春香家在哪里，方子便告诉他春香家的位置与周边的风光。





这一段在京畿杂歌《小春香歌》中表现的又截然不同。在《小春香歌》中，春香干脆直截了当地告诉李梦龙自家的位置。这首歌以“瞧春香的举止，左手遮阳光，高举右手指着对面的竹林”为开头，接着春香直接介绍自家的风光：“自家种了竹子当篱笆，东边有池塘与亭子，西边还有水井。每当风吹，垂柳随风飞扬。”春香甚至用手指房子，还叮嘱李梦龙最好在日落时分找上门来。听到这里，李梦龙不由得感叹道：“你是何许人也，如此令人神魂颠倒…… ”

京畿杂歌《小春香歌》/ 安贞娥（音）等人