北韩《劳动党章程》修订内容

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北韩在今年1月举行的劳动党第8次全国代表大会上推举金正恩委员长为劳动党总书记、进行大规模人事调动，并修订《劳动党章程》。当时，北韩只公布部分修订内容，直到最近才公开其全部内容。





北韩《劳动党章程》作为劳动党党员应当遵守的规定，始定于劳动党建党的1946年。但是《劳动党章程》并不仅限于政党的章程，从某些层面来看，该章程等同于北韩宪法，甚至优先于宪法。北韩经常在党代会上修订章程，而此次修订《劳动党章程》标志着北韩进入了名副其实的金正恩委员长时代。





在此次修订的内容中，最引人瞩目的是新设劳动党第一书记职位，并指明其作用是劳动党总书记的代理人，且第一书记由党中央委员会全体会议投票选出。北韩劳动党新设总书记代理人——第一书记职位是前所未有的事情。2011年底，北韩国防委员会委员长金正日逝世后，由其接班人金正恩接掌政权。当时，金正恩的首个职位就是劳动党第一书记。因为他对使用劳动党委员长、劳动党总书记等职称心存负担而使用比精英分子高一级别的第一书记职称。之后，金正恩逐步冠上国务委员会委员长、劳动党总书记等头衔，此次另设劳动党第一书记，以增强总书记的权威。今后，北韩劳动党精英分子将展开效忠竞争，以争取第一书记职位，但是晋升为第一书记与成为北韩政权接班人完全是两回事。





此外，在新修订的《劳动党章程》中，最大程度地排除一人领导体制和个人崇拜式的表述以及金日成、金正日的名字及其业绩。特别值得一提的是，北韩相比经济建设与核武力建设并进路线，更强调了自力更生与社会主义经济建设。在今年1月举行的劳动党第8次全国代表大会上，金正恩委员长自认过去5年的国家经济发展计划以失败告终，并强调将在未来的5年里积极推进国家经济建设，但这并不表示北韩完全放弃经济建设与核武力建设并进路线。由于北韩在核武力建设方面取得自以为傲的成果，因此在劳动党第8次全国代表大会总结报告中强调此事，但是在经济方面因遭受国际社会的制裁而未能取得预期的成果。在此情况下，北韩为了以自身的力量摆脱经济困境而强调自立自强、自力更生。





统一课题相关内容也引人关注。劳动党在新章程中删除“在全国范围内完成民族解放民主主义革命课题”的表述，新增“在全国范围内落实由社会主导的民主主义发展”的内容。此外，还删除了“全体党员必须为提前完成祖国统一积极斗争”的表述。由于在新修订的《劳动党章程》中删除“民族解放民主主义革命”这一表述，有人认为北韩废弃了“南朝鲜革命论”，但事实上并非如此。北韩试图在韩国增强革命势力，煽动反政府、反体制斗争，之后通过军事手段实现统一。以目前的情况来看，韩国国民不可能展开反政府、反体制斗争，北韩只能通过军事手段实现统一，这与北韩研发核武与导弹不无关系。由此推测，在新修订的《劳动党章程》中虽然删除了“民族解放民主主义革命”的表述，但是北韩没有完全放弃“南朝鲜革命论”。





综观劳动党第8次全国代表大会的内容，北韩将重点放在经济建设等内部治理上，因此近期内与韩美两国进行接触的可能性并不很大。北韩试图通过经济建设对外炫耀社会主义体制的优越性，并摆脱金日成、金正日的影子，宣告金正恩时代正式到来。北韩将在没有外部帮助的情况下通过自力更生实现国家经济发展，并致力于掌握南北韩对话与美北协商的主导权。目前，北韩和美国就重启无核化协商进行气势较量，如果美国提出有利于北韩的条件，北韩或许同意与美国进行接触，但是今年内举行美北首脑会谈的可能性几乎为零。





北韩修订《劳动党章程》意味着金正恩委员长的权力得到进一步巩固，因此北韩今后将采取何种后续措施，格外引人关注。