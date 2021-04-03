韩法院驳回二战被强征劳工对16家日企的索赔诉讼

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首尔中央地方法院7日驳回85名被强征劳工受害人针对日本制铁、日产化学、三菱重工等16家日本企业提起的索赔诉讼。





驳回是指当诉讼未能满足条件时，在不进行审理的情况下结束审判的决定，相当于原告在法庭审理之前便被判败诉。而2018年10月，韩国大法院曾就相同内容的另外一起诉讼判定日本企业进行赔偿，目前正在进行强制执行程序。这意味着此次案件的一审法院作出与大法院有冲突的判决。





法院就做出驳回决定的理由指出，虽然不能认为个人请求权因1965年《韩日请求权协定》的签署而消灭或被放弃，但是通过诉讼行使个人请求权的行为是受限的。法院还表示，这与2018年大法院全员合议体的少数意见一致。当时大法院在4名被强征劳工针对日本制铁提起的索赔上诉中判决被告赔偿原告每人1亿韩元。不过有2名法官提出反对意见，认为根据《韩日请求权协定》，受害者的赔偿请求权受限，因此应由大韩民国而非日本企业进行赔偿。此次诉讼的被告日本企业多达16家，是截至目前最大规模的一次诉讼。法院还指出，除《韩日请求权协定》外，诉讼还有可能造成违反《国际法》的结果。法院表示，根据《维也纳条约法公约》第27条，认定殖民统治非法性的国内法情况不能成为不履行就一次性补偿或赔偿达成协议的请求权协定的正当化事由。





由此，在近期韩日历史问题有关诉讼中，原告方均被判败诉，今后索赔之路将更加艰难。今年4月，韩国法院以“国家豁免原则”为由驳回了20名慰安妇受害者及遗属针对日本政府提起的索赔诉讼。国家豁免是指主权国家不受其他国家的司法管辖。





法院宣判后，原告方立即表示将提起上诉。相关市民团体和政界部分人士也纷纷对法院进行强烈谴责。争议主要集中在两方面。首先是下级法院相当于推翻了大法院经过13年得出的判决结果。执政党共同民主党谴责称，这一判决结果毫无说服力，与国民感受也相距甚远，是仍未得到清算的亲日派思考方式的残余。不过法律界等也有不少意见认为，大法院的判决结果从法理上就说不通，因此这次判决结果是理所当然的。





韩日关系的未来走向也受到了关注。慰安妇和被强征劳工索赔诉讼是导致韩日关系陷入僵局的最大原因。随着两起诉讼先后被驳回，韩日关系虽然有望破冰，但是由于韩国国内争议较大，前景依然不透明。