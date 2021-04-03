韩最快7月起开放境外团体游

ⓒYONHAP News

韩国政府9日宣布将推进“旅游安全区协定”（又称“旅游泡泡”），最快将从7月起允许完成新冠疫苗接种者前往疫情得到稳定控制的国家进行团体游。





“旅游泡泡”是指防疫管理可信度较高的国家之间互相免除隔离、开放自由旅行，不过开放范围仅限于团体游，游客不得与外部接触，自由活动也受到限制。





韩国国务总理金富谦8日在中央灾难安全对策本部会议上公布放宽旅游的方针。金富谦表示，国家间往来长期受限不仅导致航空和旅游业界损失严重，渴望重启旅游的国民也很多。金富谦表示，政府计划从7月起开放团体游，完成疫苗接种、出入境检测结果呈阴性者将可进行旅游而无需另行隔离。





政府决定部分开放出境游主要考虑到出境游长期受限导致的疲劳感和航空、旅游业界的严重损失。此外，韩国疫苗接种速度加快，有望到11月形成群体免疫。虽然韩国单日新增确诊病例并未出现明显减少，但仍被控制在一定水平上，且随着疫苗接种工作的提速，疫情形势有望很快得到改善。美国最近将赴韩旅游预警下调至最低级别1级也从侧面印证了这一点。





韩国政府今年3月曾表示将推进“旅游泡泡”，不过随着新冠疫情的再次扩散无果而终。政府决定将首先推进与新加坡、泰国、关岛、台湾、塞班等防疫可信度较高国家及地区的“旅游泡泡”，与其他部分国家的工作磋商也取得了相当大的进展。





分阶段放宽境外游意味着日常生活的恢复，因此意义重大，航空和旅游业界也对此充满期待，“旅游泡泡”将为在生死边缘苦苦挣扎的业界带来复苏机会。业界预计，约3成疫苗接种者将出境旅游，形成相当于2019年一半水平的旅游市场。一家购物网站的数据显示，在5月27日至6月2日的一周间，国际航班机票预订较前一周猛增442%。





不过也有不少担忧意见认为，开放境外游有可能成为疫情再次扩散的推手，各国应就防疫达成细致协议，构建严密无疏漏的国际旅游安全地带。