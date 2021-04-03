韩疫苗余量预约服务助力接种工作

ⓒYONHAP News

韩国新冠疫苗接种速度提速，建立在发达的IT基础设施之上的疫苗余量预约接种服务尤为引人注目。按照目前的接种速度，韩国有望提前实现政府提出的上半年为1300万人接种的目标。





在疫苗接种工作中存在预约接种者因种种原因推迟接种并致使疫苗出现富余的情况，若不及时使用，有可能导致疫苗被废弃。为此，韩国推出了疫苗余量预约接种服务，未及时预约或尚不属于接种对象者可通过网络实时确认疫苗余量情况并进行预约和接种。该服务尤其受到不属于优先接种对象的60岁以下人群的欢迎。不过考虑到60岁及以上人群在手机和电脑使用方面处于劣势，60岁以下人群的预约渠道由原先的网络、电话、访问等改为仅限于手机短信。





此前受韩国国民不信任阿斯利康疫苗等因素的影响，韩国疫苗接种预约率持续低迷，不过随着政府激励措施的出台和疫苗余量预约接种服务的问世，最近预约率持续上升。截至本月6日，第一剂接种者累计约760万人，占总人口的14.8%。其中阿斯利康接种者约为495万人，辉瑞接种者约为265万人。完成两剂接种者约为228万人，占总人口的4.4%。





从5月27日NAVER、KAKAO疫苗余量预约接种服务开通当天至本月6日，共有19110人通过该服务接种疫苗。加上此前实行的疫苗余量预约名单制度使用者，该期间共有47.2926万人接种富余疫苗。





截至目前，韩国疫苗接种工作主要面向老年人、抗击新冠病毒医疗人员、疗养医院入住人员及工作人员等高风险群体展开，不过最近接种对象的年龄层已逐步扩大。另外，从6日起，未满30岁的军人根据军方计划在军队医疗机构接种辉瑞疫苗。从10日起至20日，30岁至不满60岁的预备役军人、民防卫队员、国防及外交有关人员可接种美国政府援助的杨森疫苗。15日至26日，30岁以下警察、消防员等社会必需人力和慢性肾脏疾病患者、幼儿园和托儿所以及小学1-2年级的教师和看护人员将可接种辉瑞疫苗。此前出于对罕见血栓的担忧，30岁以下人群被排除在预约接种对象之外。