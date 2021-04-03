导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：黄群（韩华历史博物馆馆长）





岁月荏苒，韩国华侨从清末起在韩国扎根，至今已有一百多年的历史了。回首过往，华侨们在上百年的岁月里，跟着韩民族一起经历了日据和韩战，有如悬崖峭壁上的巨松，创造了属于韩国华侨的灿烂文化。悉闻“韩华历史博物馆”隆重开馆，有请黄群馆长为我们介绍一下相关情况。









南：黄馆长，您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

黄：大家好，我是韩化历史博物馆的馆长黄群。我是在韩国出生的华侨第二代，我的专业是美术，曾经当过记者，也做过教师，现在在汉城华侨中学教学生美术，同时负责管理韩国华侨们的历史博物馆。

南：能介绍一下韩华历史博物馆的建馆背景吗？

黄：其实一开始我们本想建的是我们汉城华侨中学的历史博物馆，但是理事会听到消息后就说，那干脆建一个能展示整个韩国华侨历史的博物馆那不更好吗？就这样我们就筹措建设了这座博物馆。韩华历史博物馆既介绍学校的发展历史，也展示了韩国华侨们的生活历史。









南：能带着我们一起参观一下吗？

黄：当然可以。首先一进门，我们看到的这个祠堂的照片，这是近代韩国华侨的鼻祖吴长庆将军的祠堂。清朝末年，为了逃避战乱，不少华人从中国的山东半岛乘船，越黄海登陆仁川、釜山和当时的汉城。他们多数经营农业和餐饮业、建筑业。1882年，清朝在朝鲜政府的请求下，派提督吴长庆和三千部队，帮助平息朝鲜半岛发生的“壬午军乱”，伴随部队前来韩国的还有40名中国商人和平民，中方允许他们在满足军队餐饮任务的同时，做点自己的小生意。后来军队回返中国，这些商人们就留了下来，构成了一个近代韩国的华侨社会。

南：这些发黄的照片都记录了什么？

黄：这是1920年代华侨协会成立的照片。右边这个黑白照片上还写着“华侨节”的字样，照片上人们舞着龙狮，还踩着高跷，这些都是中华古老的民俗以及喜庆日子里的活动。你看照片上这么多人都争相来看热闹一起开心，记录了当时华侨社会的兴盛。









南：这些发黄的报纸是什么？上面还记录着谁结婚了……

黄：因为当时没有现在这样发达的通信手段，因此所有的消息都要通过华侨报纸来传递，谁家的孩子结婚了，谁家的父母去世了，谁家的孩子考上大学了……等等，大家都是通过报纸知道消息之后互相分享快乐和悲伤，那时候的韩国华侨非常团结。

南：这里还有很多学校的照片……

黄：是的。这是过去韩国全国各地的华侨学校的照片，当时有济州岛的华侨学校、庆州的华侨学校，还有釜山、蔚山等地的华侨学校……不过现在很多学校都关门了，再也没有过去那么多的学生了。目前汉城华侨中学应该是全韩国学生最多的华侨学校了。

南：这里的照片上还有很多韩国和在中国有名的人士呀！

黄：是的，我们华侨学校的毕业生当中有很多名人，有艺术家企业家，大家熟悉的歌手姜育恒、张浩哲等等，都是韩国华侨。还有韩国最红的老歌歌星周炫美也是华侨出身。我们希望大家都知道这些韩国华侨的奋斗史，并希望大家来韩国的时候，记得来看看我们的华侨历史博物馆参观。（图片来自嘉宾）



