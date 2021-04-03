EXO低调回归 音乐成绩“很高调”

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EXO于日前“低调”回归，然而音乐成绩却十分“高调”。

EXO本月7日为纪念出道9周年而发行了特别专辑《DON’T FIGHT THE FEELING》。去年入伍的SUHO（金俊勉）和CHEN（金钟大）缺席略显遗憾，但除2人外其余7名成员均参与了专辑录制，因此依旧吸引了全球粉丝的目光。分别于今年3月和上个月入伍的伯贤和灿烈提前完成了专辑录制，再加上退伍后首次回归的XIUMIN（金珉锡）和D.O.（都敬秀）以及平时活动重心在中国的LAY（张艺兴），也让这张专辑意义非凡。

粉丝对新专辑的发行也抱以极大热情。此前已经拥有多张“铂金唱片”的EXO，新专辑的预售便已突破122万张，这也是EXO出道以来预售量最高的专辑。按照以往专辑预售和实际销售的情况预估，新专辑也十分有望成为有一张“铂金唱片”。

《DON’T FIGHT THE FEELING》发行后，不仅即刻登顶HANTEO专辑销量日榜冠军，同名主打歌《DON’T FIGHT THE FEELING》也成功进驻Melon、Genie等国内实时音乐排行榜。此外，还在全球85个国家和地区的iTunes“TOP专辑榜”中夺冠，并在中国QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐中成为数字专辑销量冠军，在QQ音乐中的销售额更是在短短2小时19分钟后突破300万元人民币。

EXO此次回归活动相较以往低调许多，不仅没有举行Showcase等宣传活动，且将不参加打歌节目。但即便如此依旧创造出耀眼的音乐成绩，显示出EXO强大的全球粉丝力量。