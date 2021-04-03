N.Flying出道6年首发正规专辑 《Man on the Moon》

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N.Flying出道6年后，于本月7日发行了首张正规专辑《Man on the Moon》。专辑主打歌《Moonshot》再次展现出N.Flying强烈的乐队魅力。

成员们在回归当天举行的Showcase中介绍主打歌称：“（曲风）大家可能会有些生疏，其实之前专辑中的非主打歌很多都是风格强烈的歌曲。因为这也是我们第1张正规专辑，所以主打歌选了这首乐队伴奏强烈的歌。主打歌歌名‘Moonshot’意为‘向月球发射探测飞船’。这也和我们一路走来的步调相似。表达了我们和怯懦、紧张对抗，最终飞向月球的抱负。”

《Moonshot》是一首另类摇滚曲风的歌曲，伴奏中更突显出吉他、贝斯、架子鼓等成员们的演奏，再加上主唱李承协、柳会胜由弱到强的极具感染力的演唱，让歌迷感受到了N.Flying的音乐爆发力。柳会胜说：“作为N.Flying的主唱，为了能够唱出大众更喜欢的歌声而进行了努力。我想6年来我们的乐队也有了相应的成长。”

N.Flying主唱之一李承协向来都会参与专辑音乐创作，而新专辑中，其他成员也进行了此曲创作。吉他手车勋为收录歌曲《Ask》填词，贝斯手徐东成参与了《蓝色背景（Blue Scene）》的词、曲创作，《Flashback》则是柳会胜独立完成的原创歌曲。除此之外，新专辑还收录了《You》、《Fate》等共10首歌曲。