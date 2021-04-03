防弹少年团《Butter》蝉联两周Billboard Hot100榜单

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防弹少年团全新数字单曲《Butter》再次成为美国Billboard主榜单“Hot100（6.12期）”的冠军。

根据Billboard当地时间7日在官方网站刊载的报道，防弹少年团《Butter》不仅连续两周领跑“Hot100”榜单，而且连续两周成为“数字歌曲销售榜”的冠军。Billboard音乐尼尔森音乐的数据称：“上个月21日发行的《Butter》截至6月6日所统计的周电台听众数量为2240万，相较前一周听众指数增幅达24%。”Billboard还介绍，《Butter》在成为第54首空降“Hot100”冠军的歌曲后，又成为第23首蝉联冠军的空降歌曲。

防弹少年团此前作品《Dynamite》也曾有过蝉联两周“Hot100”冠军的纪录，并共3次登顶该榜。截至目前，防弹少年团的歌曲已经7次成为“Hot100”冠军。

防弹少年团夏日歌曲《Butter》不仅在美国人气爆棚，也在全球范围内收获了空前热度。《Butter》发行首日，便在全球最大的音乐播放平台Spotify中突破2000万播放量，这也创造了“Spotify史上单日最高全球播放量”。同时，YouTube中《Butter》MV的24小时播放量高达1亿820万次，这也刷新了YouTube单日视频播放量纪录，并于4日突破3亿次。

另有消息称，防弹少年团将于7月9日回归，对此，经纪公司BIGHIT音乐方面回应称：“防弹少年团回归日期确定后会第一时间公布。”