《HAPPEN》再创作大赛开启 参与者将有机会与Heize合作

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Heize发起新歌《HAPPEN》的再创作大赛，来报答大众对歌曲的喜爱。

Heize近日在其经纪公司P NATION娱乐的官方社交媒体上传的视频中亲自向大众介绍了互动内容。Heize称：“非常感谢大家对我的第7张EP主打歌《HAPPEN》的喜爱，这让我的每一天都充满了感恩之情。为了报答大家的厚爱，特别举办这次《HAPPEN》的再创作大赛。从这段视频上传的此刻到16日下午6点，大家可以把自己翻唱的或是以其他形式制作的作品添加话题上传到YouTube或Instagram即可。”

据Heize介绍，此次活动不仅局限于翻唱，还可以以歌曲为背景，进行舞蹈、表演、动画制作等，参赛方式多种多样，而最终的获胜者，将获得和Heize合作的机会。在活动说明视频上传后，网上已经出现了大量的网友参赛作品，反响热烈。

《HAPPEN》自上个月20日发行后，热度高居不下，在Melon、Genie等国内音源榜中一直占据最上游排名。Heize于去年加入了Psy创立的P NATION娱乐，这也是她加入新公司后的首张音乐作品。在新专辑超高人气的带动之下，再加上近来雨天频繁，Heize之前发行的人气歌曲《因为下了雨》也重新进入多个音源排行榜。