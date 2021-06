ITZY迷你专辑《IT’z ME》Spotify累计播放次数破2亿

ⓒ JYP Entertainment

人气女团ITZY的迷你专辑《IT’z ME》在全球最大的流媒体音乐服务平台Spotify再次书写新的历史。





去年3月发行的迷你2辑《IT’z ME》最近在Spotify的流媒体点播量累计突破2亿。据了解,这张专辑的主打曲《WANNABE》与《TING TING TING with Oliver Heldens》、《THAT’S A NO NO》、《NOBODY LIKE YOU》、《YOU MAKE ME》、《I DON’T WANNA DANCE》、《24HRS》共7首收录曲在全球持续人气火爆,使得ITZY单凭迷你专辑实现播放次数破2亿大关的新纪录。





ITZY自2019年出道以来,每次活动都凭借压倒性的舞台凸显其存在感而迅速发展。今年4月30日,在全球同步发行的新专辑《GUESS WHO》也取得了佳绩。截至上月末,《GUESS WHO》累计销量超过33万张(以Gaon排行榜出库量为基准),获得了白金认证。之前,在美国公告牌200强专辑榜与百大艺人榜两项榜单中也同时榜上有名,证实了“K-POP第四代先锋组合”的实力。