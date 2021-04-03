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韩国的动漫产业虽然比日本等国起步较晚，但如今韩国动漫产量在全球市场的比重已超过30%，仅次于日本与美国，是世界第三大动漫产业国。





韩国的动漫产业自上世纪80年代起迅猛发展，随着漫画杂志与图书像雨后春笋般涌现，《小恐龙多利》、《奔跑吧，Honey》等诸多漫画作品在杂志上连载，受到广大读者的追捧，人气火爆。然后自80年代末起，《魔发小道士》、《新编西游记》等人气电视动画开播，深得观众的喜爱。其中《新编西游记》于1992年播出时，最高收视率高达42%，创历史新高。2003年诞生的《小企鹅宝露露》堪称韩国动漫史上划时代性的作品，这是韩国首部面向幼儿观众的电视动画，可爱的卡通形象、有趣的故事抓住了小朋友的心，人气爆棚，还销往全球160多个国家与地区，红遍全球。主人公小企鹅宝露露时至如今依然深受小朋友们的欢迎，也成为全球广大小朋友心目中的偶像。





与漫画、电视动画相比，韩国动画电影的发展因制作费等诸多原因呈现出缓慢势头。但进入21世纪以来，李成疆导演执导的动画片《玛丽的故事》（2002年）在第28届法国安锡国际动画电影节荣获大奖，成为首部在国际电影节获奖的韩国动画片。从此，《五岁庵》、《鸡妈鸭仔》、《奇奇怪怪：整容液》等韩国动画电影在锡切斯等具有权威的国际动画电影节纷纷获奖，持续展现其实力。另外，韩国的动画片凭借日新月异的数码技术，从以2D为主的制作方式已扩大到Full 3D、2D与3D的合成方式，并在IT基础上迅速发展Flash等数码动画。





如今，网漫也在带动韩国动漫产业的发展。2000年初亮相的网漫随着互联网与智能手机的普及以及网漫平台的增多，得以迅猛发展。韩国的网漫市场规模于2019年突破1万亿韩元，《与神同行》等诸多人气网漫纷纷被改编成电视剧和电影搬上荧屏与银幕，获得观众的好评。尤其是近些年来，韩国网漫还大力进军海外市场，凭借精彩的内容抓住了全球广大读者的心。