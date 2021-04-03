连接韩国机械制造商与全球买家的平台——韩国“KOMACHINE”公司

ⓒ Komachine

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“KOMACHINE”公司，这是一家机械产品线上交易平台企业。让我们与公司代表朴恩澈（音，박은철）先生一起来聊一聊他们公司。





KOMACHINE从事机械产业业务，这是一个对普通人来说略显陌生的领域。机械产业是指生产工业用、家庭用等各类机械及零部件的制造行业。简单来说，我们在日常生活中接触到的大部分物品都来自工厂，而工厂里使用的机械就是由机械产业制造的。尽管99%的韩国机械企业都是中小企业，但对国家经济的贡献却十分巨大。去年机械产业出口额达到479亿美元，贸易收支达287亿美元。韩国机械企业出众的技术实力和价格竞争力已经在海外市场得到了认可。不过一直以来，机械产业的出口渠道颇为有限，令业界深感惋惜。KOMACHINE通过打造连接海外买家和国内制造商的渠道，解决了这个问题。





KOMACHINE对各类机械产品的信息进行分类和翻译，帮助买家购买需要的产品。若买家有需求，还可代为执行整个购买流程。KOMACHINE平台提供韩国建筑、医疗、制药、包装、工程、印刷等各领域的6600余家机械制造销售商和9万余种产品的信息。将线下的机械产业信息转换到线上的过程并不容易，不过KOMACHINE凭借技术实力做到了这一点。目前该平台每月有来自150个国家的10万余名买家访问，已成为韩国机械产业名副其实的出口渠道。





通过KOMACHINE，韩国国内机械企业得以在全球范围内进行营销和出口，全球买家也可以便捷安全地购买在韩国国内生产的机械和零部件。另外，KOMACHINE还建立了韩国首个机械产业专业社群，只需向在该社群注册的专家咨询，便可获得专业性答复。可以说KOMACHINE正在扮演韩国机械产业的核心枢纽角色。目前，已成为韩国代表性机械产业平台的KOMACHINE每年都在实现大幅增长。





新冠疫情对KOMACHINE和韩国国内机械产业来说原本是一次危机。随着全球各国经济停转、需求大幅减少，几乎不可能找到新的交易对象。不过KOMACHINE却将危机转化为机会，平台已经在全球买家中积累起了极高的信誉，回购率超过70%。即便在疫情期间，平台的销售额依然得到了维持，线上交易平台的作用也得到了进一步的扩大。KOMACHINE并不只关注自身的成功，还积极努力推动与韩国机械产业的共同发展。作为这种努力的一环，KOMACHINE今年与龙仁市签署了关于共生企业馆的协约。KOMACHINE将在平台上开设共生企业馆，提供因疫情导致销路受阻的500余家中小企业及产品的信息。不仅如此，KOMACHINE还将为这些企业提供免费的线上营销支援服务。KOMACHINE相信，只有在韩国国内机械产业具备强大竞争力的前提下，他们才能发展成为全球性平台。





韩国机械产业领域的中小企业通过KOMACHINE成功打入海外市场，品质也获得了认可。而KOMACHINE也依靠这些企业，逐步发展为走出韩国、走向亚洲乃至全世界的机械产业线上平台。推动韩国机械产业良性循环的KOMACHINE，他们创造的未来令人期待。