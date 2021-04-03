韩国就业人口连续3个月增长

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韩国统计厅发布的《5月就业动向》显示，继今年3月、4月之后，5月韩国就业人口再次出现增长。受新冠疫情的影响，韩国就业人口从去年3月到今年2月连续12个月减少。不过今年3月出现反弹后，已连续3个月保持增长。5月就业人口增长将近62万人，单月增长规模连续两个月超过60万。这一系列数据显示出经济复苏对就业市场也产生了影响。尤其令人振奋的是，连续3个月的增长势头意味着这种反弹并非暂时性现象。不过若深入分析，便可发现韩国就业市场仍存在一些亟待解决的课题。韩国经济的支柱——30-49岁就业人口已经连续15个月减少。今天节目里，我们邀请到了LG经济研究院研究委员裴敏根（音，배민근），与他一起深入探讨就业市场的现状和课题。





韩国统计厅发布的《5月就业动向》显示，该月总就业人口为2755万人，较一年前同期增加61.9万人。失业人口为114.8万人，失业率从今年1月的5.7%跌至4.0%。这可以说是经济复苏势头开始向就业市场扩散的一个证据。从经济复苏的情况来看，出口从去年下半年起持续拉动韩国经济，这主要受到了半导体、IT等无接触方式相关需求在全球范围内上升的推动。进入今年，韩国启动疫苗接种工作，总体上国民的不安感有所消除，消费和面对面服务业也开始复苏。这些经济改善的迹象对就业市场产生了积极影响。不过考虑到去年就业市场表现十分不佳，因此今年的增幅等各项数据也存在一定的基数效应。





经季节调整后剔除基数效应的数据显示，韩国5月就业人口恢复到了2020年2月新冠疫情影响显现前的约80%。也就是说就业人口正在朝着新冠疫情前的水平攀升。按照年龄段来看，所有年龄段的就业率均有所上升，青年人群的恢复势头尤其明显。尽管青年人口逐步减少，但就业人口却在增长，15-29岁青年人群的就业率高达44.4%，创下了2005年以来的最高水平。





60岁及以上年龄段的就业人口也增长了45.5万人，占到总体就业人口增长规模的7成以上。这主要是韩国政府通过财政投入创造的就业岗位增多的结果。虽然就业率有所上升，但并不代表优质的就业岗位增多。事实上，韩国就业市场的主体——30-49岁人群的就业人口出现了减少。与以短期就业为主的老年人不同，这一年龄段主要在核心制造业以正式职员的身份工作，因此这意味着优质就业岗位的减少。尤其值得注意的是，在没有具体理由的情况下不工作也不计入失业统计的不工作、不求职人口在30-39岁人群中大幅增多，分析认为，这主要是因为市场没有能满足这部分群体期待的高质量工作。





30-49岁人群可以说是我们社会的中坚力量，也是在企业、组织中层担任核心职位的群体。这一群体就业岗位的减少提示了韩国经济就业岗位创造能力最核心、最基本的部分有可能正在弱化，比如产业总体竞争力、对就业影响最大的服务业增长等。这些部分有可能不如过去，存在一些问题。中壮年群体的就业减少现象实际上在新冠疫情之前就已经存在了一段时间，这不仅仅是就业岗位本身的问题，从更广的角度来看，还有可能是韩国经济新产业的发展过程不顺利，或者在创造附加价值的过程中对人力的需求不及过往。可以说这个现象很大程度上反映了技术创新等因素的影响。





各产业的就业情况也呈现出较大的差距。卫生福利、建筑、设施管理等行业的就业岗位增多，住宿餐饮、零售批发等受疫情冲击较大的行业则仍未能摆脱低迷的氛围。尽管各年龄段和行业的情况存在差距，但总体就业市场的回暖依然是一个好消息。出口、经济增速、就业率等各项经济指标的好转意味着韩国经济终于出现了摆脱新冠疫情漫长阴影的迹象。





经济增速等各项经济指标的好转一定程度上受到了基数效应的影响。不过与其他国家相比，韩国在防疫等方面取得了成功，因此经济受到的冲击较小，进入今年以来恢复速度也很快，总体呈现出良好的走势。





除了统计厅的就业动向，本月9日还有另一项振奋人心的数据。韩国银行发布的统计显示，今年第一季度韩国GDP环比增长1.7%。韩国银行曾预测今年的经济增速为4%，按照目前的趋势，预计将可轻松实现这一预期。届时韩国经济增速将创下2010年以来的最大值。另外，连续两年减少的人均国民总收入今年也有望转为增长势头。可以说韩国经济正在逐步复苏，且速度快于预期。不过也有意见指出，不宜过于乐观。从就业指标中可以看出，韩国经济仍存在不少亟待解决的课题，与国民生活息息相关的就业问题更是当务之急。





虽然就业市场已经开始摆脱疫情的冲击，但是从更广泛的角度来看，自动化、无人化在产业第一线和我们日常生活的各个角落快速进行。与过去相比，对人类劳动力需求的减少也在加速，这对就业和就业岗位可以说是一个非常大的威胁，因此有必要调整政策环境，确保不断产生各类新产业和新岗位来吸收劳动力。不过即便如此，就业岗位仍然极有可能继续受到威胁，我认为最迫切的是制定加强雇佣保险等福利方面的应对方案来缓解这类冲击。





若就业问题得不到解决，国民感受到的生活质量就不会改善，其他经济指标好转的意义也将削弱。目前，就业岗位的数量已有所恢复，希望今后能够更进一步，创造出大量优质的就业岗位，让国民能够真真切切地感受到经济复苏的红利。