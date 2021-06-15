宣美、Tiffany将担任选秀《Girls Planet 999》导师

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由Mnet推出的全球选秀节目《Girls Planet 999：少女大战》日前宣布宣美及Tiffany Young将加入节目“K-POP MASTER”导师阵容。





节目组于14日上午公开了两名K-POP MASTER的采访视频。宣美称：“Tiffany Young和我属于完全不同的风格，所以我非常期待届时碰撞出的火花。从我口中直接说可能有些不好意思，不过（Wonder Girls和少女时代）可以说是二代女团的两大山脉吧，我觉得这次合作会有里程碑式的意义。”她还表示：“作为K-POP歌手，能够近距离关注和帮助参赛者，我感到很荣幸。首先作为前辈，不仅能对她们有所建言，也希望能像姐姐一样成为她们辛苦时的依靠。”





Tiffany Young也表示希望成为集严厉与阳光于一身的导师，来帮助选手们成长。另外，她也提到了对“少女”的想法，她说：“第一次听到节目名字就想到了少女时代，我的音乐之路也是从‘少女’开始的。”





另外，节目还邀请专业领域的大师担任舞蹈和唱功导师。舞蹈部分的“DANCE MASTER”由为BoA、东方神起、泰民、KAI等编排舞蹈的著名舞蹈家白久永及女团编舞大师张朱熙担任，唱功部分的“VOCAL MASTER”则是为EXO、NCT、TWICE等成员指导演唱的林寒星及赵娥英担任。