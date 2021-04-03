职业：演员

出生日期：1985年6月17日

身高：181cm

学历：韩国艺术综合学校表演专业

出道：电影《带刺的心脏》（2010）





李铉旭初中一年级时就已经在培训班学习表演，然而他的父母并不支持他成为演员，是他的祖母悄悄资助他学习表演，随后他考入了艺术高中，兑现了和祖母的承诺。李铉旭起初的演艺之路很辛苦，他在参演电视剧《他人即地狱》后接受的一次采访中表示，内心曾有过无数次挣扎，比如是否要放弃表演回到老家。虽产生了动摇，但却一直坚持，哪怕是不起眼的配角也会出演。终于，2020年播出的《Search》中，李铉旭的表现引起了观众们的瞩目，并在收视佳作《Mine》中凭借对多重人格的男主角的精准诠释而家喻户晓。





主要代表作：

·电视剧：

《Mine》（2021）

《前辈，请不要涂那只口红》（2021）

《Search》（2020）

《模范刑警》（2020）

《他人即地狱》（2019）

《就要相爱》（2014）

·电影：

《#活着》（2020）

《秘密动物园》（2020）

《岛·消失的人们》（2016）

《标靶》（2014）





主要获奖经历：

第9届韩国艺术文化人大赏 电视剧类 演员奖（2021）

第10届亚洲国际短篇电影节 短篇之面孔奖（2012）