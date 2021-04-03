《漫话国乐》 皐皐天边 / 春香歌 / 步虚子

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盘索里《水宫歌》描写了龙宫官员甲鱼为了医治龙王的病来到凡间经历的故事。甲鱼离开龙宫浮出水面的时候刚好是清晨，太阳正在遥远的水平线上徐徐升起。如果您亲眼见过日出，一定知道那是多么动人的场面。甲鱼一生在海底生活，头一次踏上陆地，还亲眼目睹水平线上一个巨大的火球徐徐上升的情景，可想而知会感到多么吃惊和神奇。《水宫歌》中的一段“皐皐天边”生动地描写了甲鱼浮出水面后亲眼目睹的光景。





这一段以“皐皐天边日轮红高挂扶桑，阳谷间频频云雾围绕月峰”为开头。其中“皐皐天边日轮红”形容太阳好似红色的车轮在天际线中间徐徐升起的情景。扶桑与阳谷取自中国的神话传说，扶桑指极东大海上的一棵神树，这棵树上悬挂10个太阳，每天轮流升起。阳谷则是扶桑树的太阳升起的地点。





也许是因为古人虽然知道太阳的重要性，却很难了解日出日落的原理 ，因此编织出了这样的神话传说。

{音乐1：《皐皐天边》 / 伽倻琴弹唱-金日伦（音）、淑明伽倻琴乐团}





甲鱼今生头一次来到凡间，想必大海外面的世界可以说是别有洞天，多的是神奇的事物，比如在水平线上升起的太阳、渔村后山空中的云海，就连从村子里传来的狗叫声也觉得神奇。不过甲鱼可没有忘记自己的本分，马上回过神来上山去找兔子了。接着它走进丛林里，茂密的树林、悦耳的鸟鸣声以及瀑布声等也让甲鱼目瞪口呆，不由得发出感叹，这一段不仅内容精彩，且曲调优美，歌词也颇具文学性，因此经常以短歌或伽倻琴弹唱的形式搬上舞台表演。





在《水宫歌》中，甲鱼在欣赏日出时连连发出惊叹，而盘索里《春香歌》中有一段则描写了男主李梦龙期盼日落的情节。李梦龙对荡秋千的春香一见钟情后，终于捱到了访问春香家的日子。两人原定傍晚见面，可李梦龙实在是太兴奋又激动了，一大早就起来找方子，叫方子看看太阳正在何处，今天何时日落西山。方子听了哭笑不得，说天刚亮，看什么太阳？可李梦龙的脑海里只有日落西山的念头，于是时不时地就叫方子确认太阳的位置，因为他的心早已飞去春香家了，所以书也读不进去，只想跟方子诉苦：“现在我心中只有一个人，我因这个人而心焦如焚。”

{音乐2： 盘索里《春香歌》中的“日落消息” / 吴贞淑名唱}





宫廷音乐《步虚子》的曲名意味着在空中步行的人，乍听曲名会觉得与道教有关，其实这本来是宋朝音乐，在高丽时代传入韩半岛，然后在漫长的岁月中渐渐失去中国音乐的色彩，彰显出韩国国乐的特点，并且还衍生出了很多乐曲。





《步虚子》作为宫廷舞蹈的伴奏音乐，以“天门海日先红”为开头，表示借助在海上升起的太阳带来的祥云瑞气，祈求国家的太平盛世。{音乐3：宫廷音乐《步虚子》/ 国立国乐院正乐团}