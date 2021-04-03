美国将任命北韩人权事务特使和七国集团峰会对北韩发出的人权信息

ⓒ YONHAP News

当地时间6月7日，美国国务卿布林肯在国会众议院外交委员会听证会上表示，将正式任命北韩人权事务特使，但是具体时间尚未敲定。





美国特别关注中国和北韩的人权问题，因此拜登政府从成立初期开始就考虑任命北韩人权事务特使，且美国国务卿布林肯此次表明将任命北韩人权事务特使。由此看来，美国今后将以北韩人权事务特使为中心同北韩进行外交沟通，并在人权问题上加大对北韩施压力度等，同美国对北韩政策特别代表金成一道就北韩核问题与人权问题施展双管齐下的两面战术。但是拜登政府目前通过对北韩政策特别代表金成谋求与北韩进行外交沟通，因此将不会急于任命北韩人权事务特使。





美国国务院北韩人权事务特使一职设于2004年，其目的在于伸张北韩居民的人权、保护脱北者和向北韩提供人道主义援助，2005年至2008年，每年可制定2400万美元的预算。2004年美国制定《北韩人权法》后，2005年任命杰伊·莱夫克维茨为首任北韩人权事务特使，2008年美国国会一致通过旨在加强和改善北韩人权状况等的《北韩人权法》修订案，并将北韩人权事务特使升格为大使级，2009年8月任命罗伯特·金为北韩人权事务特使。2017年1月，罗伯特·金卸任后，由于特朗普政府没有任命北韩人权事务特使，该职位一直处于空缺状态。而拜登政府从成立初期开始就对北韩恶劣的人权状况表示忧虑，并计划任命北韩人权事务特使，不过今年5月举行韩美首脑会谈时，拜登总统出乎意料地任命前驻韩大使金成为负责与北韩进行协商的对北韩政策特别代表。





比北韩人权事务特使更早任命对北韩政策特别代表让人感觉顺序颠倒。在韩美首脑会谈中虽然也提及北韩人权问题，但这可以说反映了拜登政府的政策基调。尽管如此，从整体来看，拜登政府支持文在寅政府推进的韩半岛和平进程，并试图通过对北韩政策特别代表与北韩进行外交接触。有分析认为，拜登政府在任命对北韩政策特别代表以前就启动了对北韩对话渠道。





北韩对美国《北韩人权法》作出敏感反应，并强调美国试图以此营造颠覆北韩体制的环境。北韩将人权视为最具代表性的对北韩敌对政策，因此美国国务院发言人发布声明，称北韩是当今世界上最压制人权的国家之一后，北韩通过外务省发言人谈话表示，这有辱最高尊严等予以猛烈抨击。北韩表示其国内不存在人权问题，且不承认美国和联合国等发布的北韩人权状况报告的内容，并强调此举是干涉北韩内政、否定北韩体制的行为。过去，北韩对美国制定《北韩人权法》、任命北韩人权事务特使和联合国通过北韩人权决议案表现出敏感反应，因此如果拜登政府任命北韩人权事务特使，北韩也会予以强烈抨击。引人瞩目的是，北韩将对美国启动人权、无核化双轨外交渠道作出何种反应。





最近，韩国总统文在寅应邀参加在英国康沃尔举行的七国集团峰会。本届峰会就新冠疫情克服方案、气候变化等诸多悬案进行讨论，在峰会结束后发布的联合声明中也有涉及北韩的内容。声明还强调了北韩人权问题。在5月举行的韩美首脑会谈中只表示两国将为改善北韩人权状况和实现韩半岛无核化作出共同努力，但是在七国集团峰会联合声明中强调北韩必须完全、可验证、不可逆转地弃核，并敦促北韩尊重人权。由于引领世界经济的主要国家提及北韩弃核与人权问题，北韩迟早会对此作出激烈反应。





美国虽然未设定具体时限，但是已表明将任命北韩人权事务特使，且国际社会就人权问题持续对北韩施加压力，因此北韩将如何摆脱人权问题的束缚，备受国际社会关注。