北韩的“长个子运动”

ⓒ Getty Images Bank

生活在现代社会的人，不论男女都羡慕个子高的人，因此父母尽可能让孩子做些有助于长高的运动、吃些有助于长高的食物和营养品，甚至给孩子打助长针，而北韩在进行国家层面的“长个子运动”。





北韩也偏好个子高的人，但是绝不对外张扬。尽管如此，我们通过北韩媒体和市面上销售的食物等可以了解到北韩非常关心个子高矮，并为长高付出极大努力。北韩提倡的长高运动有体操拉筋、立定跳高等，球类项目有篮球和排球。此外，北韩在国家编撰的体育教科书第一页上写道“为长高必须参加体育活动”，并在此基础上积极展开“长个子运动”。目前，北韩强调在校内必须义务性地进行“长个子运动”。





2016年，欧洲科学开放论坛发表了1914年至2014年世界200个国家男性和女性平均身高变化研究结果。结果显示，在这100年间，韩国人均身高增幅在200个国家中排名首位。韩国女性平均身高从142.2厘米增至162.3厘米，增长20.1厘米，男性平均身高从159.8厘米增至174.9厘米，增长15.1厘米。北韩男性和女性的人均身高也有所增长。1914年，北韩女性平均身高为149.1厘米，2014年增至159厘米，增长约10厘米。北韩男性平均身高从160.6厘米增至172厘米，但是北韩男性和女性平均身高都没有韩国高。





从人类学的角度来看，北韩居民的身高应该很高，因为生活在寒冷地区的人体表温度高，血液循环好，体型比生活在温暖地区的人高大。那么，北韩的人均身高怎么没有韩国高呢？最大原因在于北韩居民的营养状态。1994年北韩国家主席金日成去世后，1995年至1998年北韩为克服经济困难而进行苦难行军。当时，因粮食严重短缺，北韩居民的身体逐渐变弱，平均身高变得不如其他国家。





其实，北韩从已故国家主席金日成执政时期开始就强调通过体育运动使身体强壮。1997年制定《体育法》后，时任国防委员会委员长金正日强调开展有助于长高的体育活动。进入金正恩时代后强化校内体育活动，让学生们接受既能长高又能维护骨骼健康的训练。





韩国疾病管理本部于2005年至2008年间以19岁以上的8000多名脱北居民为对象实施的调查结果显示，男性的平均身高为165.4厘米，女性的平均身高为154.2厘米。与此相比，南北合一财团于2014年以京畿道内15岁以上脱北居民为对象实施的调查结果显示，男性平均身高为167.3厘米，女性平均身高为155.8厘米。由此可见，北韩居民的平均身高确实有所增长。





2015年，北韩国务委员会委员长金正恩强调，要以白头山的革命精神在体育强国建设中迎来新的全盛期，并表示要让学生身高增长、健康强壮，这与已故北韩国家主席金日成强调的内容几乎一致。此外，金正恩委员长鼓励民众积极参与体育活动，2012年至2015年在全国各地建设体育馆等文化体育设施，积极营造良好的体育环境。特别值得一提的是，北韩对身高问题进行研究，并发表篮球和立定跳高、立定跳远有助于长高的研究论文。2019年3月31日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道称，晚饭后过两个小时运动才会分泌出更多有助于身体发育的生长激素等，提出了人体最佳运动时间段。





2019年8月，北韩一家对外宣传媒体报道称，北韩开发出有助于长高的帽子，并强调帽子前半部分放射出来的紫外线和阴离子能让个子长高。不论是真是假，北韩确实就长个子问题进行研究，并积极开发有助于长高的各种产品。





进入金正恩时代后，北韩将学生接受义务教育的年限从11年延长至12年。金正恩委员长非常关心学生教育，强调各级学校应义务性地进行长个子运动，并在学生档案里注明身高，对学生身高进行科学管理和干预。特别值得一提的是，北韩制作身高卡，每在学生运动后让他们记录自己的身高，并以此观察学生成长情况。总之，由于最高领导人非常关心个子和健康问题，北韩人均身高与体重将会得到进一步提升。





据联合国儿童基金会、世界卫生组织和世界银行联合发布的一份报告显示，在北韩未满5周岁的儿童中，发育不良的儿童占比18.2%，为31.78万人。也就是说，每5名北韩儿童中就有1人发育不良。该比率虽然比2012年的26.1%有所下降，但是仍不及国际标准。报告指出，因儿童时期缺乏营养而造成的发育不良将带来严重后果，不仅身高矮小，头脑发育也会迟缓，因此北韩的“长个子运动”必须伴随充分的营养供给。