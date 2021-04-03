韩政坛掀新老交替之风

ⓒYONHAP News

随着30多岁的李俊锡当选韩国最大在野党国民力量党党首，韩国政界刮起了剧烈的新老交替风潮。国民力量党支持率在党首选举后大幅上升，领先执政党共同民主党10个百分点。执政党也出现了年轻的大选有力候选人支持率上升的变化。





今年36岁、没有国会议员经历的李俊锡从政仅10年便当选最大在野党的领袖，书写了新历史。这是韩国宪政史上，执政党或最大在野党首次选出30多岁的党首。





在11日举行的国民力量党全党大会党首竞选中，李俊锡以93392票的总得票和43.8%的支持率排名第1。排名第2的罗卿媛获得79151票、支持率为37.1%。得票数与支持率由一般国民民调和党员投票两个部分组成，李俊锡在党员选举人团投票中以37.4%的支持率落后罗卿媛，在一般国民民调中则获得了58.8%的压倒性支持，最终赢得选举。





与此同时，赵修真、裴贤镇、郑美京等女性议员也当选该党最高委员会委员，引发了关注。国民力量党的领导班子由此完成了全面更替。





李俊锡于1985年出生于首尔，从首尔科学高中毕业后，赴美国哈佛大学学习计算机科学和经济学。2011年，李俊锡被当时正担任大国家党紧急对策委员长的前总统朴槿惠提拔为紧急对策委员，正式步入政坛。不过在国会议员选举中，李俊锡三次在首尔芦原丙选区落选。在2016年国会议员选举中，李俊锡不敌国民之党现党首安哲秀。2018年、2020年李俊锡又先后挑战再选补选和国会议员选举，但均以失败告终。此后，李俊锡频繁在媒体上曝光并以大胆直接的说话风格树立起了“直率政客”的形象，知名度也大幅提高。今年4月的再选补选成为了李俊锡声望再次上升的契机。在首尔、釜山市长补选中，李俊锡的积极活动使国民力量党获得了20-39岁人群的压倒性支持，对该党赢得选举起到了决定性作用。





李俊锡的当选被认为是国民对落后于时代精神的政界提出的改变要求和严正警告。保守政党因未能跟上时代变化的脚步、改变陈旧面貌而没落，但是标榜进步的当前执政势力同样固守着过去社会运动界的落后价值观。4月再选补选的结果反映了国民对这种状况的不满，此次国民力量党党首选举也再次体现了这一点。





国民力量党由此摆脱陈腐守旧的形象。新老交替的风潮也影响到了执政党，40多岁的议员朴用镇在执政党下届总统选举有力候选人适合度排名中上升至第3名。





虽然李俊锡的年轻并不意味着今后他将路途平坦，但是国民渴望新的政治，国民力量党通过此次全党大会接受了国民的要求，可以说是韩国政治史上的一个新里程碑。