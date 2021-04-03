韩发布新冠疫苗第三季度接种计划

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韩国政府公布了新冠疫苗预防接种第三季度实施计划。根据该计划，截至9月底，3600万国民将完成第1剂疫苗接种，这相当于韩国总人口的70%。高三学生、教职员工、50-59岁一般国民将从7月起开始接种，49岁及以下国民将从8月开始接种，预计到11月将可形成群体免疫并恢复日常生活。





今年下半年的接种对象为18-59岁国民。根据计划，高考生和30岁及以上托儿所、幼儿园及中小学教职员工，50-59岁人群将从7月起开始接种。18-49岁人群从8月起不分年龄、按照预约顺序接种。





7月起还将首次实施交叉接种。交叉接种是指在接种两剂疫苗时使用研发方式不同的两种产品。由于阿斯利康疫苗存在供给问题，76万名已接种第1剂疫苗的医疗机构工作人员在第2剂接种时将使用辉瑞疫苗。





同时，从本月中旬起至7月第三周，政府将把疫苗接种工作的重点放在间隔期已满的第2剂疫苗接种上。





政府在公布第三季度疫苗接种计划的同时提出了6个目标。首先，到9月底完成3600万人的第1剂接种；通过为教育和保育行业工作人员接种，实现第二学期全面恢复线下授课；此外，为减少重症患者和死亡风险，将优先为50-59岁人群接种疫苗；其余目标包括消除接种灰色地带、扩大接种便利性、同时推动恢复日常生活和遏制疫情扩散。





此前政府的接种工作着重于降低高风险群体的重症和死亡风险、保护医疗和防疫体系等社会基本功能，高龄者、高风险设施、防疫及医疗机构工作人员成为优先接种对象。截至6月17日，韩国累计已有逾1400万人接种第1剂疫苗，接种率高于27%，提前实现了6月底1300万人接种第1剂疫苗的目标。





不过韩国的疫情依然不稳定，单日新增确诊病例时而跌至400例以下，时而又超过500例，尚未迎来明确的拐点。在这种情况下，疫苗接种就更为重要。预计今后随着自主接种的实施，接种速度将进一步加快。政府考虑到人口和产业结构等各地特点和防疫情况，从7月底开始将首先实施地方自主接种。各市、道将可在疫苗配额量的范围内自行决定优先接种对象。8月内钢铁、汽车等需全天候运转的行业工厂将进行自主接种。





韩国新冠预防接种应对促进团长、疾病管理厅长郑银敬呼吁国民积极参与接种，确保11月形成群体免疫、恢复日常生活。