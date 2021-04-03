文在寅受邀出席G7峰会

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在英国举行的G7峰会期间，韩国的国际地位再次得到了确认和巩固，不过对华牵制、韩日矛盾等外交难题也再次凸显。





G7峰会于本月11日至13日在英国康沃尔郡举行，韩国总统文在寅和澳大利亚、印度、南非首脑受邀出席。峰会后发布的联合声明包括牵制中国、就新冠疫苗供给展开国际合作、支持美国对北政策等70项内容。





声明敦促北韩遵照联合国安理会决议，对非法大规模杀伤性武器和弹道导弹项目进行可检验、不可逆转的放弃，敦促所有国家忠实履行安理会决议和其他有关制裁事项。分析认为，这主要是针对中国。此外，声明还提到了北韩的人权问题。





G7首脑对中国进行施压，敦促中国尊重新疆人权、保障香港的高度自治、确保台湾海峡的稳定。此外，G7首脑表示，将持续就集体性解决方式展开磋商，以应对中国妨碍全球经济公正、透明运行的非市场政策和惯行。G7首脑决定建立全球基建合作伙伴关系，提供取代中国一带一路的方案。





在疫情应对方面，文在寅的“疫苗外交”尤其引人关注。为尽快结束新冠疫情，G7首脑商定推动普及疫苗，并表示将在未来12个月内再捐赠10亿剂次疫苗。这将通过捐赠余量疫苗、向国际疫苗购买及分配机制“新冠疫苗保障机制”追加提供资金来实现。另外，G7首脑还就消除非洲地区疫苗生产的阻碍因素达成一致。对此，文在寅表示，将基于韩国出色的防疫能力，积极为疫苗供给国际合作贡献力量，并提出了重申韩国成为“全球疫苗枢纽”可能性的方案。截至明年，韩国将向由发达国家出资建立、为发展中国家分配疫苗的国际机制提供2亿美元。文在寅还重申，韩国可成为大量生产疫苗并向全球分配的“疫苗枢纽”。





不过此前引发期待的韩日首脑会谈未能举行，两国首脑仅短暂见面。韩日此前就举行简短首脑会谈暂时达成一致，但日本对韩国举行东海防御训练提出抗议，单方面取消了会谈。





青瓦台国民沟通首席秘书朴洙贤对此次G7峰会表示，国际社会有评价认为，韩国实际上已成为G8。在受邀做客的4个国家中，印度、澳大利亚和南非均为主席国英国的联邦成员国，韩国是唯一真正受邀的国家，且已连续2年受邀。此次G7峰会再次确认了韩国在国际舞台上的地位，但也有意见担忧，G7的对华牵制政策日渐强硬，韩国的处境也将更加艰难。国际地位的提高意味着必须积极参与全球性事务，韩国亟需采取更为精巧的应对方式。