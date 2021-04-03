TWICE“酒不醉人人自醉” 新歌《Alcohol-Free》清凉一夏

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TWICE日前发行全新新专辑《Taste of Love》正式回归，主打歌《Alcohol-Free》的音源和MV先于其它收录歌曲公开，并提前开启了回归活动。

《Alcohol-Free》由TWICE经纪公司首席音乐制作人朴振英参与作词、作曲、编曲，对TWICE本轮回归倾尽心血。歌曲犹如魔法一般，听后让人心情愉悦。然而和女团普通意义上的夏季单曲非清凉即性感不同，歌曲在波萨诺瓦曲风之上融入嘻哈元素，使旋律隐隐透露魅惑之感，十分耐听。

新歌《Alcohol-Free》节奏虽不算快，但舞蹈动作却极其丰富，9名成员在随时变换的队形中，展现各自的魅力。舞蹈动作也应和歌词中红酒及鸡尾酒的内容，这也成为舞蹈中的亮点。

新专辑发行后，TWICE的人气再次显现。《Alcohol-Free》不仅毫无悬念登顶国内Genie、Bugs等音源榜单，且在第一时间成为日本LINE音乐的实时榜单冠军。同时，歌曲MV也在公开18个小时后突破1500万播放量，目前也已逼近1亿次。新专辑预售超过50万张，这也是TWICE第3张预售量超过50万张的专辑。