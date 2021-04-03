T×T《詹姆斯•柯登深深夜秀》演唱英文单曲《Magic》

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TOMORROW×TOGETHER（T×T）携首支英文歌曲《Magic》登陆美国人气电视节目《詹姆斯•柯登深深夜秀(THE LATE LATE SHOW WITH JAMES CORDEN)》。

《Magic》收录于T×T第2张正规专辑《混沌之章：FREEZE》之中，是一首轻快的Disco流行曲风的歌曲，歌词内容将心爱的“你”比喻为将冰冻的我融化的魔法，趣味十足。在当晚的节目中，T×T以华丽的霓虹为背景，带来了一场充满律动感和清凉感的Live表演。

T×T《Magic》还成为美国当地电台播放的热歌。根据美国电台歌曲播放次数统计榜单Mediabase本月8日公布的“TOP40 ADD BOARD”榜单显示，在全美共180家电台中，有52家登记了歌曲《Magic》。通过“TOP40 ADD BOARD”对《Magic》电台登记数的汇总，可以看出T×T在美国地区持续增长的人气。

与此同时，T×T凭借 新专辑主打歌《0×1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori》在国内打歌节目中成就“4冠王”，并在“Billboard200”榜单中最高排名第5位，同时还领跑Billboard“TOP专辑销量榜”“TOP Current专辑销量榜”“世界专辑榜”3个榜单。T×T也将以《Magic》作为后续打歌曲目，持续进行新专辑回归活动。