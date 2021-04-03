BLACKPINK将启动出道5周年超大型企划“4+1 PROJECT”





BLACKPINK即将于今年8月迎来出道5周年，其经纪公司YG娱乐日前通过官方博客发布了一张海报，预告将会启动超大型企划，纪念BLACKPINK出道5周年。

根据海报中的内容，此次出道纪念企划命名为“4+1 PROJECT”，数字的含义也即刻引发歌迷好奇。有歌迷猜想，也许“4+1”意味着BLACKPINK的4名成员和“BLINK（官方粉丝名称）”，并且预示着出道纪念活动的数量。

YG娱乐则进一步说明称：“为了回报大家的厚爱和期待，进行了多种多样的活动 策划。具体内容将会在为此开设的5周年纪念活动网站中陆续公开。”

BLACKPINK 2016年8月出道后，即刻在全球引发轰动。至今发行的歌曲几乎首首成为全球热门，成为现象级韩流女团。BLACKPINK 2019年登上全美最大音乐节“科切拉音乐节”的舞台，成为在该音乐节表演的首个韩流女团，同年还在全球26个城市举行了近40场大型演唱会。近年来BLACKPINK还陆续和Dua Lipa、Lady Gaga、Selina Gomez、Cardi B等国际人气歌手合作，跻身国际一线女团行列。

尤其是去年10月发行的首张正规专辑《THE ALBUM》横扫包括Billboard在内的全球最具影响力的专辑榜单，创造了无数韩流女团纪录。此外，目前BLACKPINK的官方YouTube频道的订阅人数高达6210万人，成为全球女性艺人之最。