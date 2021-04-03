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梦想演唱会26日举行 NCT、Brave Girls、aespa…阵容强大

#热点星闻 l 2021-06-20

韩流冲击波

ⓒ kepa

全球韩流粉丝的节日——梦想演唱会（Dream Concert）已确定将于本月26日举行。今年梦想演唱会已迎来第27届，主办方日前也公布了超豪华歌手阵容。

今年的梦想演唱会中，AB6IX、A.C.E、aespa、ASTRO、Brave Girls、CIX、DREAMCATCHER、Forte di Quattro、Golden Child、河成云、ITZY、金在奂、LABOUM、MOMOLAND、NCT DREAM、OH MY GILR、ONF、WEi、Weki Meki（按英文首字）等K-POP巨星们将为全世界的韩流粉丝献上精彩演出。

本届梦想演唱会还将特别为K-POP新人打造与全球粉丝见面的机会，届时，AleXa、ARIAZ、DKB、DRIPPIN、HOT ISSUE、Kingdom、PIXY、T1419、新村Tiger等韩流明日之星将打造华丽的“Dream Rising”环节。

第27届梦想演唱会将以在线形式举行，用精彩的韩流音乐表演，为疫情中的全球歌迷传递希望与鼓励。原本保留考虑开放现场观众席，但鉴于政府11日新发布的演出相关政策及将于7月调整的社交距离相关规定，于是最终决定仅以在线方式举行。

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